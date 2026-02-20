Der neue Name lautet „Energie Herrenberg“: Die Stadtwerke Herrenberg schließen sich mit dem Schwesterunternehmen aus Calw zusammen.

Mit der Gründung einer neuen Gesellschaft stellen die Stadtwerke Herrenberg ihre Energieversorgung neu auf. Der Gemeinderat hat zuletzt beschlossen, gemeinsam mit der Energie Calw (ENCW) die Energie Herrenberg ins Leben zu rufen. Ziel ist es, den Strom- und Gasvertrieb künftig in einer eigenen Struktur zu bündeln und organisatorisch neu auszurichten, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Mitteilung.

Die Energie Calw ist ein regionaler Energieversorger in Baden-Württemberg. Das Unternehmen beliefert Privat- und Geschäftskunden mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser und ist als Verteilnetzbetreiber tätig. Zudem engagiert sich die ENCW nach eigenen Angaben im Ausbau erneuerbarer Energien sowie in Angeboten rund um Photovoltaik und Elektromobilität.

Die Stadtwerke reagieren mit der Fusion auf die Energiewende

Hintergrund der Fusion sind veränderte Rahmenbedingungen auf dem Energiemarkt, steigende regulatorische Anforderungen und die Aufgaben, die sich aus der Energiewende ergeben. Die Verantwortlichen setzen dabei auf eine Aufgabenteilung: Die ENCW bringt ihre Erfahrung im regionalen und überregionalen Energievertrieb ein, die Stadtwerke Herrenberg ihre Kenntnisse des örtlichen Marktes und ihre bestehenden Kundenbeziehungen.

Der Herrenberger Oberbürgermeister Nico Reith will mit der Fusion die Energieversorgung langfristig absichern. Foto: Stefanie Schlecht

Nico Reith zur Fusion: „Wichtiger strategischer Schritt“

Geplant ist außerdem ein Kundenzentrum in der Herrenberger Innenstadt, das als zentrale Anlaufstelle für Fragen zur Energieversorgung dienen soll. Oberbürgermeister Nico Reith bezeichnete die Gründung als strategischen Schritt, um die Energieversorgung vor Ort langfristig abzusichern und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Durch die Kooperation mit einem regionalen Partner solle die Handlungsfähigkeit gestärkt werden.

Auch der ENCW-Geschäftsführer Horst Graef verwies auf die Herausforderungen, vor denen Kommunen im Energiesektor stehen, und sprach von einer langfristig angelegten Zusammenarbeit.

In den kommenden Wochen sollen die formalen Schritte zur Gründung abgeschlossen und der operative Start vorbereitet werden. Ob und in welchem Umfang sich für Kundinnen und Kunden Veränderungen bei Tarifen oder Angeboten ergeben, dürfte sich erst mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit zeigen.