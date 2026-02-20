Der neue Name lautet „Energie Herrenberg“: Die Stadtwerke Herrenberg schließen sich mit dem Schwesterunternehmen aus Calw zusammen.
20.02.2026 - 13:25 Uhr
Mit der Gründung einer neuen Gesellschaft stellen die Stadtwerke Herrenberg ihre Energieversorgung neu auf. Der Gemeinderat hat zuletzt beschlossen, gemeinsam mit der Energie Calw (ENCW) die Energie Herrenberg ins Leben zu rufen. Ziel ist es, den Strom- und Gasvertrieb künftig in einer eigenen Struktur zu bündeln und organisatorisch neu auszurichten, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Mitteilung.