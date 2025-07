„Date my Mate“: Dating per Powerpoint im White Noise

Tschüss Tinder, Bumble und Co.? In Stuttgart fand am Wochenende erstmals das neue Dating-Event „Date my Mate“ statt. Was steckt dahinter? Wir waren vor Ort und geben Einblicke.

Hanna Helder 08.07.2025 - 14:49 Uhr

Ein neues Dating-Format hat seinen Weg nach Stuttgart gefunden und soll alle ansprechen, die müde sind von Tinder und Co. oder einfach neue Bekanntschaften machen wollen. Bei der Veranstaltung „Date my Mate“, die am Sonntagabend erstmals in der White Noise Bar in der Stuttgarter Innenstadt stattgefunden hat, lernt man sich, ganz oldschool, im realen Leben kennen. Das Besondere: Die Singles werden per PowerPoint-Präsentation von ihren Besties vorgestellt.