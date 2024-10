Das längst verloren geglaubte Sonntagshobby der Nullerjahre kehrt zurück: Der Brunch ist back und stronger than ever. Neu ist, dass 2024 nicht nur gegessen, getrunken und gemütlich getratscht wird, sondern der Brunch mit einer weiteren Aktivität verbunden wird. Ob Disco und Brunch, Keramik und Brunch oder wie jetzt neu im Oscho: Yoga und Brunch.

Yoga, Food und gute Vibes

Die neue Event-Reihe „Balance and Brunch“ startet am 1. Dezember und findet jeden Adventssonntag in der großen, hellen Cafébar am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz unterhalb der Königstraße statt. Wöchentlich wechselnd wird unter der Anleitung von Yoga-Lehrerin Melek Keles von Liaison Life gemeinsam einen Sonntag Yoga, den anderen Pilates gemacht. Dabei richtet sich die Stunde an ein breites Publikum, von Anfänger:innen, die gerne mal reinschnuppern möchten, bis hin zu Yoga-Pros. „Ich werde eine sanfte Einheit geben, die Einsteiger und Fortgeschrittene mitmachen können“, verrät die Yoga-Lehrerin. „Es wird nichts Dynamisches wie Kundalini oder extremes Vinyasa Yoga sein, vielleicht eher eine Mischung aus Yin Yoga, Hatha Yoga und fließendem Vinyasa Yoga.“

Die beiden Oscho-Macher:innen Nawel Haas und Armen Shala machen beim Yoga Brunch gemeinsame Sache mit Yoga-Expertin Melek Keles von Liaison Life. /Petra Xayaphoum

Gestartet wird um 9 Uhr mit einem Ingwer- oder Sellerie-Shot, um den Kreislauf und das Immunsystem anzukurbeln, danach geht’s direkt los mit einer einstündigen Yoga- oder Pilates-Praxis. Im Anschluss steht in einer Gesprächsrunde die Yoga-Expertin und Coach für Fragen zur Verfügung und es darf sich über das vegane Brunch-Büfett hergemacht werden. Im Preis von 65 Euro pro Person sind Büfett, Yoga, Wasser, Tee und Kaffee sowie ein Goodie Bag enthalten. Wer eine eigene Yogamatte hat, kann sie mitbringen oder aber eine von Melek ausleihen. Wichtig ist vor allem, dass man Socken und Kuscheliges mitbringt, sagt Melek, für maximale Coziness an einem Wintermorgen.

Die Events sollen auch dazu dienen, in der stressigen Adventszeit zur Ruhe zu kommen, zu entschleunigen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und natürlich mit Gleichgesinnten zu connecten. „Mit dem Event möchten wir die Leute auch zusammenbringen und eine Gemeinschaft, eine Community schaffen, bei der man sich über seine Herausforderungen im Leben austauschen kann“, wünscht sich Melek. Der Yoga Brunch soll den Teilnehmenden wieder Kraft und Power für die stressige Weihnachtszeit geben.

Balance and Brunch, Oscho, Königstr. 29 (Rückseite Richtung Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz), Stuttgart-Mitte, jeden Adventssonntag 9-12 Uhr, mehr Infos und Buchung >>>