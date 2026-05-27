Neues Gemeindehaus in Döffingen: Eine ganze Kirchengemeinde packt mit an

Das Rattern der Baggerschaufel ist mittlerweile verklungen, Schutt und Schrott sind abgetragen. Dort, wo bis vor ein paar Wochen das mehr als 200 Jahre Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Döffingen-Dätzingen neben der Martinskirche stand, beginnen demnächst die Neubauarbeiten. Vor mehr als zehn Jahren begann die Planung und bis zur angedachten Fertigstellung im Herbst 2027 ist es noch ein weiter Weg. Aber schon jetzt können die Mitglieder der Kirchengemeinde mit Stolz auf die bisher geleistete Arbeit schauen.