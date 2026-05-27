Neues Gemeindehaus in Döffingen: Eine ganze Kirchengemeinde packt mit an

Das Rattern der Baggerschaufel ist mittlerweile verklungen, Schutt und Schrott sind abgetragen. Dort, wo bis vor ein paar Wochen das mehr als 200 Jahre Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Döffingen-Dätzingen neben der Martinskirche stand, beginnen demnächst die Neubauarbeiten. Vor mehr als zehn Jahren begann die Planung und bis zur angedachten Fertigstellung im Herbst 2027 ist es noch ein weiter Weg. Aber schon jetzt können die Mitglieder der Kirchengemeinde mit Stolz auf die bisher geleistete Arbeit schauen.

Bevor am 13. April die Abrissarbeiten begannen, räumten nämlich mehr als 60 Helferinnen und Helfer in rund 500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in einem kollektiven Kraftakt an vier Wochenenden das alte Gemeindehaus leer. „Dabei haben wir insgesamt rund 7,5 Tonnen Material entsorgt“, berichtet Björn Haßelkus von der Entkernungsaktion. Der 46-jährige Kirchengemeinderat ist Vorsitzender im Bauausschuss der Kirchengemeinde.

Bauschau im Jahr 2015 offenbarte diverse Mängel

Haßelkus arbeitet hauptberuflich als Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche. In seiner Freizeit dreht sich derzeit viel um den Bau des neuen Gemeindehauses. Der Altbau, ein ehemaliges Schulgebäude, befand sich seit 1966 im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde. Bei einer Bauschau im Jahr 2015 traten diverse Mängel zutage – bei Barrierefreiheit, Statik, Elektrik und Brandschutz.

Im Jahr 2017 beauftragte der Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg eine Machbarkeitsstudie. Als diese im November 2019 fertig war, bremste zunächst die Corona-Pandemie das Projekt aus. Im Februar 2021 befasste der Kirchengemeinderat sich mit der Studie. „Die Frage war, ob wir renovieren oder uns vielleicht einen Neubau leisten können“, blickt Björn Haßelkus zurück.

Unsere Empfehlung für Sie Sportverein vertröstet Teures Funktionsgebäude ist für Grafenau nicht drin Die Planungen für das neue Funktionsgebäude auf dem Dätzinger Holzberg gehen weiter. Doch dem Gemeinderat sind die Kosten von fünf Millionen Euro zu hoch.

Die kalkulierten Kosten für die Sanierung lagen mit rund 1,5 Millionen Euro nur etwa 300 000 Euro unter den erwarteten Neubaukosten. Die Entscheidung war damit klar – zumal der Altbau zwar mehr Fläche geboten hätte, viele Räume wegen der kleinteiligen Aufteilung aber ungeeignet waren. Mit nur noch zwei statt bisher drei Etagen fällt das neue Gemeindehaus zwar etwas kleiner aus, dafür verspricht es eine deutlich bessere Raumnutzung als bei dem alten Gebäude. Außerdem reagiert die Gemeinde damit auf die allgemein sinkenden Kirchenmitgliederzahlen.

Im Juli 2021 fasste der Kirchengemeinderat den Neubaubeschluss. Es folgte der Antrag beim Kirchenbezirksausschuss und alle weiteren wichtigen Schritte von der Auswahl des Architektenbüros bis zur Baugenehmigung Ende Juni 2025. Während der Bauphase weicht die Gemeinde auf andere Räume aus, darunter das Gemeindehaus Dätzingen oder ins das Haus der Süddeutsche Gemeinschaft Döffingen.

„Fun Facts“ vom Bauausschuss: Raum für 33 Millionen Hanutas

Für die Finanzierung stemmt die Gemeinde einen Eigenanteil von rund 1,1 Millionen Euro, die übrigen 700 000 Euro kommen in Form von Zuschüssen von Landeskirche und Kirchenbezirk. Über regelmäßige Infoveranstaltungen sind die Gemeindemitglieder eng in den Prozess eingebunden – und erfahren dabei auch einige „Fun Facts“, wie etwa, dass für die Hausfassade knapp 61 Liter Farbe benötigt werden und im Inneren für 33 253 024 Hanutas wäre.

Dieses Einbinden und Bei-der-Stange-Halten der Gemeindemitglieder zahlt sich offenbar aus. „Wir können uns glücklich schätzen, es fehlen noch weniger als 300 000 Euro“, zeigt sich Haßelkus zuversichtlich, die verbleibenden Baukosten über Spenden finanzieren zu können.

Einen konkreten Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. „Unser Kirchplatzfest 2027 würde ich gerne im neuen Gemeindehaus feiern“, sagt Björn Haßelkus. Das wäre dann Ende September 2027.