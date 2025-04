Marinella Sammarco kommt ihrer alten Wirkungsstätte wieder näher: Früher betrieb sie im Tennisclub Doggenburg ein Restaurant, nun versorgt sie den Killesberg in ihrem neuen Geschäft mit Feinkost, Keramik, Textilien und Weinen aus ihrer Heimat Sizilien.

Kathrin Haasis 02.04.2025 - 16:09 Uhr

Zu ihren Gästen hat Marinella Sammarco eine besondere Beziehung: Sie nimmt sie sogar auf Reisen in ihre Heimat Sizilien mit. Ihr Restaurant im Tennisclub Doggenburg betreibt die Köchin zwar schon seit bald drei Jahren nicht mehr. Stattdessen bietet sie Caterings und Kochevents an. Dazu gehörte auch diese Reise. Weingüter, Käsereien und andere Manufakturen besuchte sie mit der Gruppe. „Es wäre so schön, diese Produkte nach Stuttgart zu bringen“, dachte Marinella Sammarco dabei immer wieder. Mittlerweile hat sie den Gedanken in die Tat umgesetzt – mit „Marinella in Negocio“. Ende März eröffnete sie im Norden der Stadt ihr Feinkostgeschäft, in dem es auch etwas zu essen gibt. „Das war unser Traum“, sagt sie über den Laden, den sie mit ihrer Tochter Gabriella und ihrem Sohn Alessandro Cardascia führt.