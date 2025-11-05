Neues Geschäftsfeld von Trumpf Drohnenabwehr aus Ditzingen?
Der Technologiekonzern Trumpf will mit einem Münchner Unternehmen ein System zur Abwehr von Drohnenschwärmen entwickeln. Geschieht dies von Ditzingen aus?
Das Ditzinger Unternehmen Trumpf und Rohde & Schwarz aus München kooperieren bei der Entwicklung eines einsatzfähigen Systems zur Abwehr von Drohnenschwärmen. Die Unternehmen reagieren damit auf eine Bedrohung, die sich unter anderem im Ukraine-Krieg als hochgefährlich erwiesen hat: koordinierte Angriffe mit Hunderten von Drohnen. Mit entsprechenden Informationen ist die Geschäftsführung von Trumpf anlässlich der Bilanzpressekonferenz vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit gegangen.