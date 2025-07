Neues Gesetz: Mehr Schutz für Frauen nach Fehlgeburt

Rund 9000 Schwangere verlieren jedes Jahr ihr Kind in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft. Jetzt haben sie Anspruch auf Mutterschutzleistungen.

Tina hat Tränen in den Augen, wenn sie über diesen Moment spricht, auch wenn er schon fast 15 Jahre zurückliegt: Sie war in der 21. Woche schwanger, ging nichts ahnend mit ihrem Mann Christian zur Vorsorgeuntersuchung – und sah, wie ihrem Frauenarzt beim Ultraschall die Gesichtszüge entglitten: Da war zwar das ungeborene Kind klar auf dem Monitor zu sehen – aber kein Herzschlag messbar. Der Arzt verschwand im Nebenzimmer und rief eine Sprechstundenhilfe dazu. „Ich wusste erst gar nicht, was los war“, erinnert sie sich.