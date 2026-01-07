Dallmayr Vending & Office verlagert sein Automatengeschäft ab 2027 in das neue Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“. Das Unternehmen setzt „auf wirtschaftliche Stabilität“.
07.01.2026 - 19:07 Uhr
Die Firma Dallmayr Vending & Office Friolzheim, ein nach eigenen Angaben führender Anbieter im Kaffee-Automatenbereich, treibt den Ausbau seiner süddeutschen Präsenz voran – mit dem Kauf eines Grundstücks im neuen Rutesheimer Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“, das aktuell erschlossen wird. Dort plant die Firma einen Neubau, der Umzug von Friolzheim im Enzkreis an den neuen Standort ist für Ende 2027 vorgesehen.