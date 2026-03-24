Neues Gewerbegebiet bei Marbach: Hainbuch legt Pläne für Erweiterung im Gewerbegebiet auf Eis

Etliche Gemeinden sind unter anderem wegen der Wirtschaftsflaute ins Trudeln gekommen, Einnahmen aus der Gewerbesteuer teils heftig eingebrochen. Besser gewappnet in solchen Krisen wären zumindest die Kommunen Marbach und Erdmannhausen, wenn sie schon von dem gemeinsamen Gewerbegebiet im Bremental zehren könnten. Auf rund neun Hektar sollen sich hier, unterhalb der Kreisstraße zwischen den beiden Kommunen, einmal Unternehmen ansiedeln können. Doch das Projekt kam in der Vergangenheit nicht recht vom Fleck. Und auch jetzt gibt es nicht nur erfreuliche Nachrichten zu dem Thema.