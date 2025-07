Im größten Stuttgarter Gymnasium sollen sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen – trotz Bauarbeiten bis 2030 und der unbesetzten Stelle des Schulleiters. Ein Kraftakt.

Torsten Ströbele 15.07.2025 - 11:25 Uhr

Dort, wo früher das Neue Gymnasium stand, ist derzeit ein großes Baufeld zu sehen. Die Gebäude sind gewichen. Interimsweise findet Unterricht in Räumen an der rund zwei Kilometer entfernten Siemensstraße statt. Zudem bieten Container auf dem Festplatz und rund um die Festhalle Platz für die Schülerinnen und Schüler. Sportunterricht findet an vielen verschiedenen Orten in Feuerbach statt und in einer Traglufthalle auf dem Festplatz.