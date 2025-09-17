Kurz vor Eröffnung des Weinstädter Hallenbads „Das W“ harrt die Öffentlichkeit auf besondere Einlagen der Honoratioren. Taucht gar Rathauschef Michael Scharmann in die Fluten?
Als im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehendes Stadtoberhaupt muss man heutzutage viele Erwartungen erfüllen. Die Leitung einer Haushaltsstrukturkommission ist dabei nicht gerade das, was von der Bürgerschaft als besonders prickelnd eingestuft wird. Vielmehr sollte man hier und da sein komödiantisches Talent offenbaren und Entertainmentqualitäten unter Beweis stellen. Etwa durch die schweißtreibende Teilnahme am alljährlichen Stadtlauf oder durch besondere Verkleidungskünste, um beim „Schmotzigen Donnerschdag“ dem närrischen Ansturm der Karnevalsgesellschaften und Narrenzünfte standzuhalten.