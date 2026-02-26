Das alte Heizungsgesetz wird abgeschafft. Diese Änderungen sind von der Regierung geplant.
Das sogenannte „Heizungsgesetz“, welches offiziell Gebäudeenergiegesetz (GEG) heißt, soll nun in Teilen wieder abgeschafft. Künftig soll das neue Gesetz Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) heißen. Die Bundesregierung hat sich auf Grundlage eines Eckpunktepapiers auf diverse Änderungen im Gesetz verständigt. Wir haben die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Das vollständige Eckpunktepapier kann unter diesem Link abgerufen werden.