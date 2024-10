Was Raketen und Uhren verbindet

Kohlefaserverstärkte Keramik ist hochbelastbar und zudem leichter als die meisten Metalle. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sind bei der Entwicklung des Hightech-Werkstoffs ungewohnte Wege gegangen.

Werner Ludwig 15.10.2024 - 14:59 Uhr

Das Video zeigt ein feuerspeiendes Raketentriebwerk in Großaufnahme. Gleich darauf erscheint ein ganz anderes Motiv: Eine edle Armbanduhr mit mattschwarzem Gehäuse und schwarzem Zifferblatt. Was beides miteinander zu tun hat, erklären Heinz Voggenreiter und Christoph Grainger-Herr bei einem gemeinsamen Auftritt am Standort Stuttgart des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).