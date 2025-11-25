Auf dem Areal des früheren Kauflands in Schmiden zieht ein Edeka-Markt ein. Björn Hansen, der mit einem Markt in der Stadtmitte präsent ist, eröffnet damit einen zweiten Standort.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Viele haben sich gefragt, wie es weitergeht an dem Handelsstandort in der Merowingerstraße in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis), nachdem das Kaufland dort Mitte Mai geschlossen hatte. Für viele riss das Aus des Marktes auf zwei Etagen eine Lücke in der Nahversorgung. Nun steht fest, wie es an dem Standort weitergeht. Ein Edeka-Markt zieht ein.

 

Björn Hansen wird den Edeka-Markt dort führen. „Es wird bombastisch“, sagt Björn Hansen auf Nachfrage und drückt damit auch aus, dass es ein sehr großes Projekt ist, das er nun angeht. Auf rund 5500 Quadratmeter Verkaufsfläche wird der Supermarkt mit dem Schwerpunkt Lebensmittel eröffnen. Angepeilt sei die Eröffnung im Sommer nächsten Jahres. Doch zunächst steht einiges an Arbeit an. Das Gebäude werde kernsaniert und rundum aufgefrischt.

Björn Hansen ist vom Fach – er führt bereits seit einigen Jahren erfolgreich den Edeka-Markt in der Stadtmitte in der Fellbacher Bahnhofstraße. Den Markt hat Hansen dort 2017 eröffnet und 2021 erweitert.

Mit seiner Frau Elisa Pagnozzo-Hansen und seinem Team engagiert er sich auch bei den verkaufsoffenen Sonntagen und bietet beispielsweise beim Fellbacher Herbst vielfältige Aktionen an. Eigentümer des Gebäudekomplexes mit angrenzendem Parkhaus ist das Autohaus Kloz.