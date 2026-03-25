Neues im Europa-Park: „Ein Traum, der in Erfüllung geht“ – Sallys Börek mit Blick auf die Achterbahn

﻿Zwischen Looping und Latte Macchiato hat Content-Creatorin Sally Özcan jetzt einen festen Platz gefunden: ihr eigenes Café – und das im Europa-Park, einem Ort, der ihr selbst viel bedeutet.

„Wir waren früher jedes Jahr hier“, erzählt sie. Große Urlaube waren nicht drin, also eben Europa im Kleinformat in Rust. Ihr Vater, wie sie lachend sagt, ein „badischer Türke“, habe das pragmatisch gesehen: Warum weit reisen, wenn hier gleich ein ganzer Kontinent aufgebaut ist? Dass sie Jahrzehnte später selbst Teil dieses Kosmos wird – samt eigenem Café – ist für sie „ein Traum, der in Erfüllung geht“.

Kuchen und Instagram-Weisheiten

Sally Özcan Foto: Europa-Park

Die Verbindung zur Familie Mack, allen voran zu Miriam Mack, besteht schon länger. Man kennt sich, man schätzt sich – und irgendwann wurde aus „Man könnte mal was zusammen machen“ ein ziemlich konkretes Projekt mit Kuchenvitrine und Instagram-Weisheiten an der Wand. Im Themenpark Island hat nun Sallys Café geöffnet. Auf der Karte: das Erwartbare und das Persönliche. Kuchen und Torten – klar. Aber eben auch Börek, süß und herzhaft, als kleine Reminiszenz an ihre Wurzeln.

Das Café selbst wirkt wie eine Verlängerung ihrer Marke: hell, freundlich, ein bisschen Instagram, aber nicht unangenehm geschniegelt. Wer will, nimmt sich ein Stück Kuchen auf die Hand und verschwindet Richtung Achterbahn. Oder bleibt einfach sitzen und schaut anderen beim Schreien zu.

Für Sally Özcan ein weiterer Grund in Rust vorbeizuschauen. Ihre liebsten Attraktionen sind Arthur, Voletarium, Voltron und Blue Fire, die sie schon sechs Mal hintereinander gefahren ist.

Dass Sally und der Europa-Park so gut zusammenpassen, erklärt sich auch mit einem Spruch, der im Café an der Wand steht: „Bake the World a better place“. Bei ihren Kochvideos wie auch bei Attraktionen im Europa-Park kann man kurz vergessen, was sonst passiert.