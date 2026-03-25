Neues im Europa-Park „Ein Traum, der in Erfüllung geht“ – Sallys Börek mit Blick auf die Achterbahn
Influencerin Sally Özcan eröffnet im Europa-Park ihr eigenes Café. Jahrelang besuchte sie den Park als Kind. Nun wird sie selbst Teil dieser Welt.
Influencerin Sally Özcan eröffnet im Europa-Park ihr eigenes Café. Jahrelang besuchte sie den Park als Kind. Nun wird sie selbst Teil dieser Welt.
Zwischen Looping und Latte Macchiato hat Content-Creatorin Sally Özcan jetzt einen festen Platz gefunden: ihr eigenes Café – und das im Europa-Park, einem Ort, der ihr selbst viel bedeutet.