  Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart

Neues Image für ein Brettspiel Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart

Neues Image für ein Brettspiel: Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart
Jan Ole Stallmann war bereits als Schüler in der der Schach-AG. Jetzt nimmt der Jura-Student an dem Turnier teil. Fotos: Wolfgang Alber Foto:  

Immer mehr Jugendliche spielen Schach. Beobachtungen von einem Turnier in Endersbach.

Das war ein langer, aber angenehmer Dienst für Bianca Berger. Die Lehrerin am Endersbacher Remstal-Gymnasium hatte kürzlich viele Stunden Aufsicht über ein Klassenzimmer – und war entspannt wie selten: „Diese Stille! Das kennt man vom Schulalltag sonst gar nicht.“

 

Der Raum ist eigentlich die Heimat einer Unterstufenklasse, eine Wand ist gepflastert mit Zetteln und Plakaten, die zu einem zivilisierten Umgang mahnen. Etwa, nicht herumzuschreien. Aber das muss den rund 30 Menschen im Raum, die um all die Tische sitzen, niemand sagen.

Der Weltbeste ist zurzeit Magnus Carlsen

Obwohl sie so oft das Wort rufen könnten, dem ihr ganzes Bemühen hier gilt, an einem Spielbrett mit 64 Feldern und weißen und schwarzen Figuren: „Schach!“ Aber: Dass ein König kurz vor dem Matt steht, hat dessen Spieler schon selbst zu merken. So sagen es die FIDE-Regeln. Und die Schachspielenden in diesem Raum spielen auf einem FIDE-Turnier. Die FIDE, die Fédération Internationale des Échecs, also der Weltschachverband, hält zwar in ihren Affären locker mit dem Fußballverband FIFA mit – aber bietet jeder und jedem Schachspielenden auf der Welt auch eine ganz besondere Teilnahmemöglichkeit: eine Rangliste, die vom Weltmeister Magnus Carlsen angeführt wird, in die aber heute auch die elfjährige Mariia aufgenommen werden möchte.

Deshalb ist sie zu diesem Schach-Turnier gekommen. In die FIDE-Rangliste kommt man nur, wenn man auf einem FIDE-Turnier mitspielt. Dort werden die Partien registriert und in eine sogenannte Elo-Zahl umgerechnet. Die jemals höchste, 2840, hat Magnus Carlsen erreicht.

Früher wurde am Brett ausdauernd geraucht

Für so ein Turnier wird einiges gefordert, unter anderem: Geld. Nicht viel, aber das Turnier in der Schule ist vor allem für Jugendliche gedacht. Deshalb hat Klaus Stöckler gleich mal die Finanzen komplett übernommen. „Das ist wahrscheinlich das einzige kostenlose Turnier um Elo-Zahlen in Deutschland“, sagt er zur Begrüßung. „Ich bin Rentner, aber ich brauche keine Kreuzfahrten – da sponsore ich lieber so ein Turnier.“ Samt Verpflegung und Getränken.

Der 64-Jährige ist ein Schachenthusiast – ein spätberufener. Er wäre früher gerne in einen Schachclub gegangen, aber die Vereine waren berüchtigt dafür, dass neben dem stundenlangen Spiel am Brett auch ausdauernd geraucht wurde. Mit seinem Asthma traute sich Klaus Stöckler nicht dorthin.

Erst als ihm jemand versicherte, das Rauchen sei out, schloss sich Klaus Stöckler vor 13 Jahren dem Schachclub Grunbach an. „Ich bin gleich zu einem Turnier und von allen verprügelt worden“, erzählt er. „Meine erste Elo-Zahl bekam ich durch ein Freilos. Aber ich wollte nicht aufgeben, weil ich das Spiel so schön gefunden habe.“

Er vertiefte sich in Schachbücher, googelte Schachlektionen – und hat mittlerweile rund die Elo-Zahl 1650. „Das bedeutet: Mittelklassespieler auf Vereinsebene.“ Im Schachclub Grunbach spielt er jetzt in der sechsten Mannschaft, an Brett zwei.

Klaus Stöckler finanziert das Turnier – und spielt selbst mit. Foto: Wolfgang Albers

Stöcklers besonderes Engagement aber gilt der Jugend. Der ehemalige Lehrer für Wirtschaft und Informatik leitet seit zehn Jahren die Schach-AG des Remstal-Gymnasiums. In seinem trockenen, gern selbstironischen Humor hat er den Kindern und Jugendlichen dort einmal erklärt: „Wenn ich alt bin, bestimmt ihr, welchen Brei ich essen darf – da ist es besser, ich stell mich gut mit euch.“ Dabei hat er schon seine Ansprüche. AG-Termin ist der unattraktive Freitagnachmittag: „Da kommen nur die, die wollen.“ Wie Mariia, die seit einem halben Jahr dabei ist und Schach in der Familie gelernt hat. Aber der Vater ist in der Ukraine, Online-Partien sind etwas mühsam.

Stöcker lässt gerne Blitzschach spielen

Es sind oft noch die Eltern, die die Kinder mit Schach bekanntmachen. Wie Melanie, die siebenjährig ihre erste Partie gespielt hat: „Mir war wahrscheinlich langweilig, und da hat mein Papa Schach vorgeschlagen.“ Und natürlich gewonnen. Aber jetzt steht die 14-Jährige bei der Elo-Zahl 1400: „Je länger ich spiel, desto schlechter wird er.“

Das hat auch mit Stöckers Methoden zu tun. Von Anfang an hat er seine AG gerne im Blitzschach-Modus spielen lassen. Maximal zehn Minuten hat dann jeder der beiden Spieler für die gesamte Partie Bedenkzeit. Viele Minuten über einen Zug brüten ist da nicht drin. Hier im FIDE-Turnier zählt die Schach-Uhr sogar von sieben Minuten runter. Das bringt ein Tempo rein, das eher dem jugendlichen Lebensgefühl entspricht.

Es ist auch mitunter ganz praktisch. „Wenn wir in den Vorlesungen mal zehn Minuten Zeit haben, spielen wir schnell eine Partie“, erzählt Jan Ole Stallmann. Der Jura-Student war in der Schach-AG, hat sie sogar inoffiziell geleitet, als Klaus Stöckler krank war. Und ist jetzt extra mit seinem Kumpel Jannis Laemmle, ebenfalls ein langjähriger Ex-AGler, angereist.

1550 ist die Elo-Zahl von Jan Ole Stallmann, das ist schon recht respektabel. Die Grundlage hat Klaus Stöckler gelegt: „Wir sind von Anfang an auf Wertungs-Turniere gegangen. Das ist in Schulen eher selten. Aber das ist extrem cool für alle. Dadurch hat man einen Anhaltspunkt, wie gut man ist.“ Ein besonderer Anreiz: „Vor Turnieren haben wir extra trainiert.“ Zur Not sogar im Unterricht: „Da haben wir auf dem Handy mal schnell Partien nachgeschaut.“

Die junge Schach-Generation bewegt sich im Internet

Jannis Lämmle erinnert sich noch, wie sein Opa in der Zeitung die Schach-Aufgaben zu lösen versuchte. Die junge Schach-Generation bewegt sich dagegen schon lange im Internet. Auf Seiten wie chess.com oder lichess.org kann man gegen virtuelle und echte Gegner spielen. „Man muss sich auf keinen verlassen. Da habe ich unendlich viele Gegner und bekomme auch die passenden“, sagt Jannis Laemmle. Zudem folgen sie aufmerksam Schach-Influencern wie Levy Rozman, dessen höchste Elo-Zahl mal bei 2421 lag. Auf seinem YouTube-Kanal GothamChess erklärt der US-Amerikaner seinen mehr als sechs Millionen Abonnenten die Finessen des Spiels und analysiert Partien.

Schach ist für die Jugend also nicht eine verschrobene Hinterzimmer-Aktivität, sondern sehr angesagt – vor allem seit der Netflix-Serie „Das Damengambit“. Die Story um ein Mädchen, das durch Schach seinen Weg aus einem Waisenhaus an die Weltspitze findet und über das Spiel ihre Persönlichkeit entwickelt, hat auch Jan Ole Stallmann begeistert: „Die haben nicht nur so auf Schach getan, die haben richtige Partien gespielt.“

Gerade diese Serie habe das Image von Schach enorm gepusht – und die Stellung in der Peergroup. „Es hieß nicht mehr: Welches Auto fährt dein Vater? Sondern: Spielst du Schach? Wie gut bist du?“, hat Jan Ole Stallmann erlebt. „Ist schon cool, dass sich so viele damit beschäftigen. Schach ist definitiv nicht mehr nur für eine Nische.“ 20 bis 30 Prozent seiner Mitschüler haben Schach gespielt, schätzt Jannis Laemmle. Gerne auch auf den iPads, die die Schule eigentlich für den Unterricht ausgegeben hat.

Allerdings: vor allem Jungs. „An den Mädchen ist das irgendwie vorbeigegangen.“ Tatsächlich sehen sich auch Melanie und Mariia 27 männlichen Kontrahenten gegenüber. „Mir egal“, sagt die Elfjährige. „Ich spiel gegen jeden.“ Schach ist inklusiv – und so sitzt Mariia am Brett Männern gegenüber, die ihr Großvater sein könnten.

Denn Klaus Stöckler hat auch etliche Vereinskollegen und Bekannte zum Mitmachen animiert, um viele Spielrunden und damit viele unterschiedliche Gegner zu ermöglichen – und vor allem die Chance auf Elo-Punkte. Die kann man sich nur gegen jemanden holen, der schon im FIDE-Ranking ist.

Ein Krieg mit friedlichen Mitteln

Deshalb spielt auch Udo Bangert mit. Der 62-Jährige mit einer Elo-Zahl 1900 ist eine Art Mr. Schach: im Jugendleiter-Team des Schachclubs Grundbach, aktiv in der ersten und zweiten Mannschaft, war schon württembergischer Seniorenmannschaftsmeister, ist Spartenleiter Schach in dem Daimler-nahen Sportverein SG Stern, leitet auch den sonstigen Schach-Firmensport in der Region Stuttgart, freut sich, dass sein Verein Jugendliche anzieht. „In der Corona-Zeit haben viele das Online-Schach entdeckt, aber jetzt wollen sie das auch physisch am Brett erleben“, berichtet er.

Das Fliegen der Hände, wenn sie schnell einen Zug machen und dann sofort die Uhr stoppen, das Erschrecken im Gesicht des Gegenübers, wenn die eigene Dame marschiert und schlägt, oder wenn man spürt, wie die eigene Stärke das Gegenüber in ein schon leicht verzweifeltes Brüten bringt. Ganz wichtig aber am Ende: „Man gibt sich die Hand.“ Schach sei schon Krieg mit friedlichen Mitteln, sagt Bangert, aber entscheidend ist das soziale Miteinander.

Udo Bangert ist ein Missionar des Schachs, der die Wohltaten des Spiels gleich parat hat: Es fördere das soziale Miteinander, schütze vor Alzheimer, und im Abitur sei man immer eine Note besser. Wirklich? Jan Ole Stallmann bemerkt schon positive Effekte: „Mir hilft es, mich zu beruhigen. Wenn ich länger Schach gespielt habe, ist mein analytisches Denken hochgefahren, und der Puls geht runter. Und ich bin zufriedener.“ Und es tue auch anderen gut. „Es war schon auffällig: Neue in der Schach-AG hatten am Anfang Schwierigkeiten, sich mehr als eine Minute zu konzentrieren. Und viele kommen erst mal nicht damit klar, still zu sein, sondern sind es gewohnt, rumzuschreien. Aber dann werden sie ruhiger.“

So hatte Bianca Berger bis zum Schluss einen entspannten Tag. Und Mariia einen erfolgreichen. Drei Siege und ein Remis – die erste Elo-Zahl ist errungen.

