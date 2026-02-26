Neues Image für ein Brettspiel Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart
Immer mehr Jugendliche spielen Schach. Beobachtungen von einem Turnier in Endersbach.
Das war ein langer, aber angenehmer Dienst für Bianca Berger. Die Lehrerin am Endersbacher Remstal-Gymnasium hatte kürzlich viele Stunden Aufsicht über ein Klassenzimmer – und war entspannt wie selten: „Diese Stille! Das kennt man vom Schulalltag sonst gar nicht.“