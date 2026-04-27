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  6. Bäckerstube in Marbach backt Brötchen für Burger

Neues in der Innenstadt Bäckerstube in Marbach backt Brötchen für Burger

Neues in der Innenstadt: Bäckerstube in Marbach backt Brötchen für Burger
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Bald wird man Salat, Tomaten, Fleisch oder vegetarische Bratlinge auch zwischen Buns aus Marbach schieben können. Foto: Imago/Depositphotos

Eine eher unkonventionelle Backstube kommt nach Marbach (Kreis Ludwigsburg). Dort sollen Buns zubereitet werden.

In den ziemlich versteckt liegenden Geschäftsräumen in der Güntterstraße 1 in Marbach war früher ein Fotoatelier angesiedelt, zuletzt ein Ballettstudio. In einer völlig anderen Branche sind die künftigen Nutzer beheimatet.

 

Wie jetzt im Marbacher Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats berichtet wurde, wird in dem Gebäude eine Backstube einziehen. Das Gremium gab dafür sein Okay.

Kein Verkauf an Ort und Stelle

Laura Barkhausen vom städtischen Bauamt stellte jedoch klar, dass kein klassischer Bäcker eine neue Filiale eröffnen werde. Man wird sich also nicht mit Brot, Brezeln und Co. eindecken können. Vielmehr würden in erster Linie Brötchen für Burger hergestellt, erklärte Barkhausen. Ein Verkauf der Ware an Ort und Stelle werde nicht stattfinden und sei auch nicht beantragt worden.

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