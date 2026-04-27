Neues in der Innenstadt Bäckerstube in Marbach backt Brötchen für Burger
Eine eher unkonventionelle Backstube kommt nach Marbach (Kreis Ludwigsburg). Dort sollen Buns zubereitet werden.
Eine eher unkonventionelle Backstube kommt nach Marbach (Kreis Ludwigsburg). Dort sollen Buns zubereitet werden.
In den ziemlich versteckt liegenden Geschäftsräumen in der Güntterstraße 1 in Marbach war früher ein Fotoatelier angesiedelt, zuletzt ein Ballettstudio. In einer völlig anderen Branche sind die künftigen Nutzer beheimatet.