Neue Erkenntnisse in der Krebsforschung Warum Tumore sehr gleichmäßig wachsen

Revolutionäre Entdeckung: Bisher nahm man an, dass Tumore in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wachsen: langsam im Zentrum und schneller an der Oberfläche. Doch nun konnten Forscher zeigen, dass Wachstum und Wucherung von Krebszellen sehr gleichmäßig stattfinden.