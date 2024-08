Seit Kurzem ist er fertig, der Umbau im Fahrrad-Café Alf am Stöckach. Was der für Neuerungen mit sich bringt, wie sich das Konzept verändert hat und warum das Alf nun richtig an Fahrt aufnimmt, lest ihr hier.

Julia Mähl 11.08.2024 - 09:00 Uhr

Vor ziemlich genau zwei Jahren berichteten wir hier bei Stadtkind zum ersten Mal über das Alf – kurz für „Alle lieben Fahrrad“. Damals bestand das Fahrradcafé aus einer kleinen Werkstatt, dem Café- und Außenbereich. Was sich seitdem getan hat? Eine ganze Menge. Denn schon seit einiger Zeit ist für die drei Gründer klar: Wir wollen wachsen! „Wir hatten unseren hinteren Bereich an eine Schlosserei untervermietet. Das hat etwa ein Drittel unserer Fläche ausgemacht“, erzählt einer der drei Geschäftspartner, Fabian Armbruster. Als sich immer weiter herauskristallisierte, dass die Fläche zu eng für beide war, einigten sie sich darauf, den Schlosser bei der Suche nach etwas Neuem zu unterstützen, um sich selbst auf eigener Fläche zu vergrößern. Also zog die Schlosserei schließlich nach Bad Cannstatt und die drei Jungs vom Alf hatte endlich, was sie sich schon lange wünschten: Platz!