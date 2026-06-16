Neues Konzept für Fellbacher Herbst Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt
Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.
Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.
Das „zweitwichtigste Volksfest in Fellbach“, die Fiesta International, ist gerade geendet, da bastelt die Fellbacher Event & Location Gesellschaft (Feel) bereits am wichtigsten Volksfest: dem Fellbacher Herbst, der stets am zweiten Oktoberwochenende die Massen in die Stadt unter dem Kappelberg lockt.