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  6. Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Neues Konzept für Fellbacher Herbst Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Neues Konzept für Fellbacher Herbst: Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt
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Nach dem Festakt zum Fellbacher Herbst auf dem Guntram-Palm-Platz geht's oft ins Festzelt – künftig kommt dafür nur die Schwabenlandhalle selbst infrage. Foto: Gottfried Stoppel

Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.

Das „zweitwichtigste Volksfest in Fellbach“, die Fiesta International, ist gerade geendet, da bastelt die Fellbacher Event & Location Gesellschaft (Feel) bereits am wichtigsten Volksfest: dem Fellbacher Herbst, der stets am zweiten Oktoberwochenende die Massen in die Stadt unter dem Kappelberg lockt.

 

Hierzu gibt es allerdings eine wichtige Neuerung: Nachdem sich für das Festzelt 2026 kein Betreiber gefunden hat, organisiert die Feel als Ersatz ein eigenes Gastroangebot – allerdings nicht etwa wie bisher in einem Zelt vor der Schwabenlandhalle, sondern in dem Veranstaltungszentrum selbst. Das Konzept wird unter der Überschrift „Feel.Weinzeit – Das Gefühl des Herbstes erleben“ geführt. Sollte es sich bewähren, also genügend Interessenten anziehen, könnte es auch im nächsten Jahr weiterlaufen.

Bisherige Festzeltbetreiber hatten kein Interesse mehr

Diesem „Alternativkonzept fürs Festzelt“, wie es der Feel-Geschäftsführer Nils Jacoby beschreibt, gingen einige längere Gespräche mit den seitherigen Zeltbetreibern Ralf Schindler und Thomas Ankele voraus. Das Duo habe in den Konsultationen mit dem Tochterunternehmen der Stadt Fellbach auf die hohen Auf- und Abbaukosten und steigenden Ausgaben für Personal, Waren und Energie sowie generell auf das Zelt an sich verwiesen. Ihnen sei „ein großer Verlust entstanden“, gibt Jacoby Einblick, sodass sich die seitherigen Betreiber eine Wiederholung in diesem Herbst nicht vorstellen konnten.

Zwar hoffte die Feel auf einen adäquaten Ersatz, doch auch eine Ausschreibung fürs Festzelt förderte keine Interessenten zutage. Zwar gibt es auf dem gesamten Festgelände durchaus Essensstände oder Möglichkeiten, sich mit Fellbacher Wein zu versorgen. Aber als Anlaufstation war das Festzelt seit jeher eine Attraktion.

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Ganz ohne zentrale gastronomische Anlaufstation wollte man jedoch beim diesjährigen Herbstfest nicht dastehen. Deshalb „machen wir in diesem Jahr den Versuch, das in Eigenregie umzusetzen“, so Jacoby. Allerdings eben nicht, indem Feel nun selbst ein Zelt auf dem Guntram-Palm-Platz aufstellt, sondern, um Kosten zu kompensieren und zu minimieren, im Innenbereich, also in der Schwabenlandhalle – genauer: im Neubau der Halle im Raum Hesse.

Der Prokurist der Feel GmbH, Andreas Dietmann, zugleich Bereichsleiter Feste & Märkte bei der Gesellschaft, betont beim Pressegespräch in der Schwabenlandhalle: „Wir sind kein Eventcaterer.“ Daraus entstand „der logische Schluss: Wir holen das hier ins Haus“. Doch Dietmann ist sich der Herausforderungen bewusst: Schon bisher galt es für manche Besucher des Fellbacher Herbsts, eine gewisse Barriere zu überwinden, um vom Festgelände ins Festzelt zu gehen. Und die Hürde könnte beim Gang in die Schwabenlandhalle ebenfalls hoch sein.

„Einladendes Ambiente für Jedermann“ im neuen Foyerbereich

Deshalb soll der Eingangsbereich zum Neubau nach Dietmanns Angaben „ein offener Bereich als einladendes Ambiente für Jedermann“ sein und „Gemütlichkeit ausstrahlen“. Der Foyerbereich sei als „Open House“ konzipiert, es werden Stehtische aufgebaut und es gibt einen „Thekenverkauf to go!“ Diese Variante solle allerdings „keine Konkurrenz zu den Beschickern draußen“ darstellen.

Im Raum Hesse selbst sind 200 Sitzplätze vorgesehen, „das ist handelbar für unsere Servicekräfte“ und sei auch fürs Publikum eine sinnvolle Zahl, sagt Dietmann. Im Saal gibt es neben Fellbacher Weinen die typischen traditionellen Herbst-Festzeltgerichte, etwa Krustenbraten vom Landschwein, Winzergulasch oder Champignons aus einer „riesengroßen Zucht in Laichingen“, wie Jacoby erklärt. Somit stammt nicht alles direkt aus Fellbach oder Umgebung, hat aber doch „regionalen Bezug“, so der Feel-Chef. Und alles werde „in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis“ angeboten, erklärt Jacoby. Auf einer kleinen Bühne ist zudem ein Unterhaltungsangebot vorgesehen.

Diese Zusatzbelastung ist am verlängerten Herbst-Wochenende zu bewältigen, versichert Dietmann. „Wir haben eine gute Grundmannschaft, dazu kommen 500-Euro-Kräfte und externe Dienstleister.“ Letztlich sei das vergleichbar mit der Logistik bei Messen in der Schwabenlandhalle oder Abendveranstaltungen wie Theateraufführungen des Kulturamts oder bei Abschlussbällen.

„Blütenzauber“ am Herbst-Freitag entfällt erstmals

Im Übrigen entfalle durch das Aus des Fellbacher Blumenschmuckwettbewerbs auch der sonst immer am Herbst-Freitag im großen Hölderlinsaal abgehaltene „Blütenzauber“ als Abschluss der Aktion. Der Ausfall dieser Veranstaltung in der Schwabenlandhalle komme insofern entgegen, als dies Kapazitäten ermögliche, die nun in die „Feel.Weinzeit“ fließen könnten.

Als neuer Küchenchef, der somit auch für den Herbst verantwortlich ist, fungiert bei der Feel übrigens Björn Bergmann. Der 46-jährige gelernte Hotelfachmann, Koch und Küchenmeister hat schon etliche hochkarätige Stationen hinter sich. „Er ist einschlägig bekannt“, sagt Feel-Chef Jacoby. Bergmann ist im Remstal beheimatet, erlangte dort schon durch seine Tätigkeiten an den Küchenherden bei Bachofer in der Waiblinger Altstadt, in der Krone in Remshalden-Gerdstetten oder im Restaurant Mille Miglia des Waiblinger Autohauses Lorinser regionweite Bekanntheit. „Björn Bergmann ist seit 1. Mai bei uns Küchenchef“, erläutert Jacoby, „und ich bin stolz und froh, dass wir ihn gewinnen konnten.“

Fellbacher Herbst

Der Fellbacher Herbst gilt als eines der größten Erntedankfeste im südwestdeutschen Raum. Er findet stets am zweiten Oktoberwochenende eines jeden Jahres statt – in diesem Herbst also von Freitag, 9., bis Montag, 12. Oktober, wobei die große Weinprobe der Fellbacher Weingärtner am Donnerstagabend immer den inoffiziellen Auftakt fürs Herbstfest darstellt.

Wichtigster Part ist der Festumzug, der am frühen Samstagnachmittag vor der neuen Kelter am Fuß des Kappelbergs beginnt und sich durch die Fellbacher Gassen bis zum Areal rund um die Schwabenlandhalle schlängelt. Das Festzelt als wesentlicher Bestandteil auf dem Festgelände ist von diesem Jahr an jedoch nicht mehr dabei.

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