Melanie Thamm-Beck, die Kulturreferentin von Korntal-Münchingen, hat wieder alles gegeben für ein kurzweiliges Kulturprogramm in der neuen Saison. Die Veranstaltungen ziehen immer mehr Besucher an.

In ihrem Job ist Melanie Thamm-Beck ihrer Zeit voraus: Als Kulturreferentin von Korntal-Münchingen hat sie im Frühjahr das Programm für die kommende Saison längst geplant. Die beginnt im Oktober, und das Angebot sei seit jeher „bekannt und gefragt über die Stadtgrenze hinaus“, so Thamm-Beck, die von der Visitenkarte der Stadt spricht.

Beim Abonnement sei es ihr gelungen, ein „abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit Anspruch“ zusammenzustellen – was sich offenbar zunehmend schwieriger gestaltet. Die stets größer werdenden finanziellen Zwänge müssten immer mehr berücksichtigt werden, berichtet Melanie Thamm-Beck: Die Honorarforderungen seien enorm gestiegen, ebenso würden die Nebenkosten steigen. Zugleich werde das Angebot nicht größer, weil es weniger Anbieter von Theaterproduktionen gebe. „Einige Unternehmen haben die Coronakrise nicht überstanden.“

Was das Publikum erwartet

Im Abonnement startet die neue Kultursaison mit der Verwechslungskomödie „Eine geniale Idee“. Im November folgt das Lustspiel von Heinrich von Kleist „Der zerbrochene Krug“. Was auch Jüngere interessieren dürfte: „Das Stück ist ab 2026 Abiturthema im Fach Deutsch“, sagt Melanie Thamm-Beck. Im Januar ist traditionell das Neujahrskonzert. Die Besucher erwartet außerdem eine szenisch-musikalische Lesung von Loriot-Texten, die Komödie „Der Vorname“ und „Die Nina Simone Story“ über die amerikanische Jazzsängerin. Die Hauptrolle spielt die Korntalerin und Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises Fola Dada.

Ebenfalls aus dem Ort ist Adelheid Kreisz, die die Kunstform Schattentheater betreibt, wie sie heute nur noch selten zu sehen ist. Im freien Verkauf gibt es daneben Kabarettveranstaltungen, Konzerte und Kindertheater. Zum Mörike-Jahr 2025 finden ein Konzert und ein Vortrag in Kooperation mit der Volkshochschule und der Bücherei statt. Mit der Musikschule sind mit der High’n Mighty Jazz-Night und dem Konzert der Jugendphilharmonie zwei Kooperationsveranstaltungen geplant. Die weltberühmte Klezmer-Gruppe Kolsimcha – mit dem Korntaler Bassisten Veit Hübner – gastiert wieder in der Stadthalle. Die Kulturreferentin freut’s. „Die Kooperation mit dem Verein Jazz-Kultur Korntal-Münchingen macht dies möglich.“ Auf die Bühne bittet Melanie Thamm-Beck obendrein mit Hagen Rether und Christian Ehring „gleich zwei hochkarätige Kabarettisten“. Mehrere schwäbische Comedians wie die Kächeles, Link Michel, Leibssle und Frl. Wommy Wonder treten bei der Schwabennacht auf.

Immer mehr Besucher kommen

Die Stadt bezuschusst das neue Kulturprogramm mit 37 000 Euro. Das sind 1000 Euro mehr als voriges Jahr. Vor zehn Jahren lag die Finanzspritze noch bei 27 500. Geld, auf das Melanie Thamm-Beck angewiesen ist, um das kulturelle Leben zu erhalten. Sie sagt, die Honorare- und Nebenkosten der Aufführungen sowie die Ausgaben für die Kulturwerbung könnten nicht allein durch Eintrittsgelder gedeckt werden. Aus ihrer Sicht ist die Förderung von Kultur „keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft“.

Die auch die Bevölkerung goutiert. 6284 Menschen haben im vergangenen, laut Thamm-Beck sehr guten Jahr für die Kultur in Korntal-Münchingen die 22 Veranstaltungen besucht – mehr als im Jahr zuvor (2023: 5233). Die Zahl der Abonnements ist leicht gewachsen und liegt nun bei 363. Erneut stellt Melanie Thamm-Beck fest, „die Abonnenten sind der Stadthalle Korntal treu und tragen somit langfristig zur Stabilität und Vielfalt der lokalen Kulturszene bei.“ Ausverkauft waren unter anderem die Kindertheater-Vorstellungen für Kitas.

Auch Ditzingen bringt sich in Position

Konzerte, Kino, Theater, Märkte und Feste plus besondere Veranstaltungen für Kinder und Familien: Die Ditzinger haben derweil die neue Ausgabe des Kultur- und Veranstaltungsprogramms der Stadt für das zweite Quartal gedruckt an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet ausgelegt – in den Bürgerämtern sowie in der Stadtbibliothek.

Alternativ steht das Programm auf der Internetseite der Stadt ditzingen.de zur Verfügung, unter dem Menüpunkt „Kultur & Bildung“ im Bereich „Veranstaltungskalender“. Dort lässt es sich auch als PDF herunterladen. Ähnliches gilt für die Nachbarstadt auf www.stadthalle-korntal.de.