Die Stadt Murrhardt bietet 2025 wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Die Eintrittskarten sind ab sofort in der Tourist-Info, bei Bücher ABC und online über die Homepage der Stadt Murrhardt erhältlich. Hier eine Auswahl: Den Auftakt macht am 4. Januar das Neujahrskonzert mit den Stuttgarter Salontigern – nicht zu verwechseln mit den Stuttgarter Salonikern – in der Festhalle Murrhardt, der Beginn ist um 17 Uhr.

Der Comedian Tommy Nube bringt am 1. Februar um 19 Uhr den Heinrich-von-Zügel-Saal in Stimmung. Musikalisch wird es am 8. Februar um 19 Uhr, wenn Andrej Lebedev und sein Quartett Aire Latino Goes Classic im Heinrich-von-Zügel-Saal zu Gast sind. Der Konzertgitarrist präsentiert mit seinem neu formierten Quartett die Essenz seiner jahrelangen Erfahrung in lateinamerikanischer Musik, Weltmusik und Klassik. Fast alle Titel wurden für dieses Programm extra komponiert und arrangiert.

Comedy, Kabarett und Konzerte

Am 22. Februar steht um 19 Uhr „Jazz im Foyer“ mit dem Orchestra Mondo in der Festhalle Murrhardt auf dem Programm. Ebenfalls in der Festhalle tritt am 21. März der Comedian und Kabarettist Heinrich del Core auf, los geht’s auch bei ihm um 19 Uhr.

Am 5. April bringen die Multi-Instrumentalisten von An Erminig um 19 Uhr bretonische Musik und Tänze in den Heinrich-von-Zügel-Saal.

Am 22. Mai wird die rheinische Frohnatur und Comedienne Mirja Boes um 20 Uhr das Publikum in der Festhalle unterhalten. Und für den 20. September ist schließlich ein Konzert mit Alexandre Zindel und seiner 36-saitigen Autoharp geplant. Veranstaltungsort ist der Heinrich-von-Zügel-Saal, dort lässt Zindel um 19 Uhr seine Kastenzither erklingen.

Kulturgutschein als Alternative

Falls bei dieser Auflistung nichts dabei sein sollte: Auch der Kulturgutschein und die Einkaufsgutscheine der Stadt Murrhardt – Murrtaler genannt – machen sich laut Verwaltung gut unter dem Weihnachtsbaum und bieten dem oder der Beschenkten flexible Einlösungsmöglichkeiten. Die Kulturgutscheine sind in der Tourist-Info erhältlich und auch dort einlösbar.

Die Murrtaler sind an folgenden Stellen erhältlich: Tourist-Info, Bücher-ABC, Filiale der Volksbank, Filiale der Kreissparkasse und online unter www.murrtaler.de. Auf der Homepage findet man auch eine Übersicht der beteiligten Geschäfte.

Eine weitere Geschenkidee ist das neu erschienene Werkverzeichnis „Reinhold Nägele. Das grafische Werk“, welches in Zusammenarbeit mit der Stadt Murrhardt entstanden ist, ebenso der Murrhardter Fotokalender 2025. Beides ist in der Tourist-Info erhältlich.