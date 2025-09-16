Wolfgang Grupp sagt ein Gespräch mit Gregor Gysi in Tübingen ab – Grund sind die Folgen seines Suizidversuchs. Prominenter Ersatz ist bereits gefunden.
16.09.2025 - 09:37 Uhr
Der Burladinger Unternehmer Wolfgang Grupp wird den geplanten Termin der Gesprächsreihe „Gysis Begegnungen“ im Neuen Kunstmuseum Tübingen am 20. Oktober nicht wahrnehmen. Das teilte die Kultureinrichtung auf ihrer Webseite mit. Stattdessen übernimmt Entertainer Harald Schmidt den Part, mit dem Linken-Politiker ab 19.30 Uhr zu diskutieren.