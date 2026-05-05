Das morbide Ambiente der ehemaligen Pressehaus-Druckerei ist attraktiv für Fotoshootings und Filmteams. Jetzt ist die Staatliche Modeschule dort aktiv.
Dieser Ort ist mit KI nicht zu ersetzen, schwärmt Steff Rosenberger-Ochs. Sie steht inmitten der stillgelegten Halle, durch die das Zeitungspapier bis vor zwei Jahren in der Druckerei des Pressehauses den Druckmaschinen zugeführt wurde. Das international gefragte Fotografenduo Frank Bayh und Steff Rosenberger-Ochs war in der stillgelegten Druckerei von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten für das Fotoshooting für die kommende Modenschau der Staatlichen Modeschule Stuttgart zu Gast. „Es gibt hier so viele Ecken mit interessanten Details und die Kulisse ist der ideale Kontrast zu der cleanen Mode.“ So beschreibt Frank Bayh den Charme dieses Lost Place an der Plieninger Straße. Die beiden Tunnels, durch die das Papier ein Stockwerk höher zu den Druckmaschinen geleitet wurde, sind lang – und dunkel und Steff Rosenberger-Ochs assoziiert damit eine S-Bahn-Station: „Jedes Mal, wenn ich dorthin schaue, denke ich, da muss gleich ein Zug rauskommen.“