Nach zweijährigem Leerstand hat der TV Hochdorf für die Gaststätte im Aspen mit Hatice Beydogan eine neue Pächterin gefunden. Was muss noch getan werden?
24.10.2025 - 16:00 Uhr
Lange ist es her, dass in der Gaststätte des TV Hochdorf im Aspen eine warme Mahlzeit über die Theke ging. Ganze zwei Jahre lang stand das Gebäude leer. Seit eineinhalb Jahren habe man angestrengt nach einem neuen Pächter für die Vereinsgaststätte gesucht, erklärt Günter Schall, Vorstand für Liegenschaften beim TV Hochdorf. Das lange Warten hat sich ausgezahlt. Mit Hatice Beydogan habe der Verein eine Pächterin gefunden „bei der wir denken, dass es perfekt passt“, sagt Schall.