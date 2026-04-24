Neues Lokal Humami Mehr als Sushi: Authentische japanische Küche in Böblingen
In Böblingen hat ein neues japanisches Restaurant eröffnet. Neben Sushi gibt es Ramen, Bento-Boxen und Mochi-Eis – angerichtet nach der japanischen Kunst des Moritsuke.
Die japanische Küche ist berühmt für ihr Sushi, aber sie ist weit mehr als das. Jian-Lin Hu hat vor Kurzem das Lokal Humami an der Bahnhofstraße eröffnet – mit dem Ziel, authentische japanische Küche nach Böblingen zu bringen. Natürlich gibt es dort Sushi in verschiedensten Varianten, aber auch die Nudelsuppe Ramen, Teigtäschchen namens Gyoza oder Teishoku.