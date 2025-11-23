Neues Menü im Restaurant Das Christophorus im Porsche-Museum legt gleich mehrere Gänge zu
Mit dem neuen Küchenchef Fabian Seher hat sich die Speisekarte im Christophorus verwandelt. Eifert Porsche etwa BMW und Volkswagen nach?
Porsche ist zwar mit edlen Steaks und einem Weinkeller mit 800 Positionen in einer hohen Preisklasse eingestiegen, aber dass der Rennwagenhersteller nicht mehr Leistung aus seinem Museumsrestaurant Christophorus herausholen wollte, hat doch verwundert. Erst 15 Jahre nach der Eröffnung legte es kulinarisch einige Gänge zu: „Frische Impulse setzen durch neue Geschmackskombinationen und moderne Anrichteweisen“ lautet das Ziel von Fabian Seher, der im September 2024 die Küchenleitung übernahm. Der 38-Jährige hat mit Stationen in Sternerestaurants die Erfahrung sowie mit einem Team von acht Köchen das Personal dafür. Mit 227 Euro siedelt Porsche sein Neun-Gang-Menü knapp unter der zweifach besternten Speisemeisterei an, die 18 Euro mehr dafür verlangt. Die Gerichte lassen sich auch einzeln bestellen.