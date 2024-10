Die Städte im Südwesten sollen bald Kamera-Fahrzeuge zur Überwachung von Parkraum einsetzen dürfen. Der ADAC und der Bund sehen ungelöste Probleme beim Datenschutz.

Andreas Müller 16.10.2024 - 16:16 Uhr

Als wohl erstes Bundesland will Baden-Württemberg eine digitale Kontrolle von Parksündern ermöglichen. In den Städten und Gemeinden sollen künftig Spezialfahrzeuge mit Kameras patrouillieren können, die alle Kfz-Kennzeichen in ihrem Umfeld erfassen und automatisch mit hinterlegten Parkberechtigungen abgleichen. Gegenüber der herkömmlichen Überwachung durch Personal könnten so zwanzigmal mehr Autos kontrolliert werden, nämlich 1000 statt 50 pro Stunde. Parkverstöße sollen dadurch konsequenter geahndet werden. Während die Städte im Land an dieser Möglichkeit stark interessiert sind, bremst der ADAC im Südwesten. Ein wichtiger Knackpunkt ist der Datenschutz.