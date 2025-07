Sie trägt eine Insulinpumpe und ein Blutzuckermessgerät: Das Unternehmen Mattel bringt die erste Barbie mit Typ-1-Diabetes auf den Markt. Durch die neue Puppe könnten noch mehr Kinder eine Barbie finden, die sie selbst repräsentiere, und mit ihr eigene Geschichten erzählen, teilte der Konzern in Frankfurt mit. „Barbie trägt dazu bei, die frühkindliche Wahrnehmung der Welt zu formen“, sagte die Leiterin der Puppenabteilung bei Mattel, Krista Berger.

Am Arm trägt die Puppe einen kontinuierlichen Glukosemonitor, das Smartphone der Puppe zeigt den Blutzuckerwert an. An der Hüfte ist eine Insulinpumpe befestigt - alle Geräte natürlich in Barbie-Pink. Das dunkelblaue Kleid mit hellblauen Punkten erinnert laut Mattel an das weltweit bekannte Diabetes-Symbol, einen blauen Kreis.

Deutsche Diabetes-Hilfe begrüßt detailgetreue Darstellung

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Diabetes-Hilfe, Jens Kröger, begrüßte die detailgetreue Darstellung der Puppe. Dadurch könne die Akzeptanz und das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes gestärkt werden: „Aufklärung über Diabetes mellitus fängt hier quasi im Kinderzimmer an.“

Die Puppe sei in Zusammenarbeit mit Breakthrough T1D entstanden, der nach eigenen Angaben weltweit führenden Organisation zur Erforschung, Behandlung und Prävention von Typ-1-Diabetes. Sie erscheint in der Fashionistas-Serie, in der unter anderen bereits Barbies mit Down-Syndrom, Rollstühlen oder Hörgeräten erschienen sind.