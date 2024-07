Es ist immer noch das alte Feuerwehrhaus, das in markanter Farbe gestrichene Gebäude an der Gerlinger Endhaltestelle. Und es ist weiterhin das Haus der Volkshochschule. Doch im kommenden Semester will es vor allem ein Ort der Zuversicht werden. „Es wird schon weitergehen. Und hoffentlich wird es besser weitergehen.“ Mit diesen Worten fasst der VHS-Leiter Markus Fink zusammen, was das Programm im kommenden Semester bei allem Wissenstransfer eben auch vermitteln möchte. Man wolle den Konflikten, Kriegen, Krisen etwas entgegensetzen, ohne die Veranstaltungsbesucher und Seminarteilnehmer aus der Pflicht zu nehmen, so Fink. „Für das Verwirklichen ist man immer noch selbst verantwortlich.“ Der Glückcoach Ulrich Widmaier etwa geht auf die Aspekte Eigenliebe, Dankbarkeit, Werte und Ziele ein, um eigene Wünsche leichter zu erfüllen.

Knapp 500 Kurse werden im kommenden Semester angeboten, das am 23. September beginnt. 37 davon befassen sich mit dem Schwerpunktthema „Wünsche, Träume, Visionen“. Dabei geht es nicht immer so offensichtlich um das eigene Wohlbefinden, wie in der Veranstaltung mit Ulrich Widmaier. Aber immer geht es darum, Menschen vorzustellen, die mit ihren Ideen Neues schufen, die Gesellschaft im Großen wie im Kleinen beeinflussten oder gar veränderten. Beispielsweise widmet sich eine Exkursion nach Plochingen dem Künstler Friedensreich Hundertwasser. Ein Abend im November gehört den „Neuen Köpfen, neuen Strategien“ der Europäischen Union, eine andere Veranstaltung befasst sich mit bedeutenden Künstlern aus Stuttgart.

Lesen Sie auch

Der Balletttänzer und Choreograf John Cranko wird nicht nur durch eine Führung durch die gleichnamige Schule näher gebracht, sondern auch durch den Pianisten George Bailey. Der US-Amerikaner begleitete mehr als vier Jahrzehnte die Proben des Stuttgarter Balletts, 1972 hatte ihn Cranko in seine Kompanie geholt. In einer Veranstaltung mit der Stadtbücherei, der örtlichen Buchhandlung und dem benachbarten Café Maraz ist Bailey Ende November live zu erleben. Der Musiker David Bowie und der Wissenschaftler Robert Oppenheimer werden – aus dem Blickwinkel des Visionären – ebenso in Veranstaltungen gewürdigt. Zugleich enthält das Programm weiterhin jene Angebote, die zum klassischen Repertoire der Bildungseinrichtung gehören, etwa aus den Bereichen Gesundheit, Sprache und EDV. Ein nach wie vor aktuelles Thema ist der Umgang mit Demenz, auch ein Montessori-Diplomkurs wird angeboten. Mit der Digitalisierung rückt das Thema virtuelle Realität in den Fokus. Virtual Reality und Mixed Reality zu erleben, darum geht es im September. In den Herbstferien findet zudem die Kinder-Uni statt – das Motto dieses lautet Mal „Wir werden Superhelden“.

Dozenten werden in Kurzporträts vorgestellt

So wichtig wie die Kurse an sich, sind die Dozenten. Sie werden im Programm in Kurzporträts vorgestellt. Man wisse um den Vertrauensvorschuss, den die 4000 Teilnehmer pro Semester den rund 200 Dozenten und damit der Einrichtung geben – dem wolle man mit Transparenz begegnen, so VHS-Leiter Fink. Neu im Bereich der Sprachen ist ein morgendlicher Onlinekurs: „Spanisch zum Frühstück“, lautet der Titel des neuen Angebots am Montagmorgen um 7.30 Uhr. Es richtet sich an all jene, die abends keine Gelegenheit haben, einen Kurs zu besuchen.



Anmeldung: Das Programm ist ab Montag, 15. Juli, online einsehbar auf der Seite www.vhs-gerlingen.de. Die gedruckten Semesterprogramme liegen auch in öffentlichen Einrichtungen aus. Anmeldungen sind ab Montag, 15. Juli, 9 Uhr, möglich.