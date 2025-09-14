Pünktlich zum Saisonstart der Fußball-Kreisliga A 2 hat es organisatorisch nicht ganz geklappt – doch vom kommenden Mittwoch an werden auf der Homepage der Stuttgarter Zeitung/Leonberger Kreiszeitung (ab 6 Uhr) regelmäßig Spielberichte der Vereine aus dem Altkreis Leonberg präsentiert – ausschließlich online, ausschließlich für unsere Abonnenten.

Immer wieder waren Stimmen der Fußball-Freunde rund um Leonberg laut geworden, die allesamt vehement bedauerten, dass von der Kreisliga A 2 keine Spielberichte mehr in unserem Sportteil auftauchen. Aus Platzgründen war dies in der Print-Ausgabe leider seit einigen Jahren nicht möglich.

Es wurde in Gebersheim und jeden Ball gekämpft. Foto: Andreas Gorr

Da aber 13 der 15 Mannschaften der Staffel 2 der Kreisliga A im Altkreis beheimatet sind (lediglich die Vereine TV Möglingen und Drita Kosova Kornwestheim liegen außerhalb des Verbreitungsgebietes), wollen wir uns dieser Bitten nicht mehr verschließen.

Kreisliga A2 jetzt mit Online-Berichten

Deshalb hat die Sportredaktion Leonberg entschieden, über die Partien dieser Mannschaften wieder zu berichten – jeweils mittwochs werden wir alles Wissenswerte in dieser Liga auf unserer Homepage veröffentlichen. Diese zusätzliche Leistung behalten wir allerdings unseren Abonnenten vor, die die den dafür nötigen Online-Zugang besitzen. Wir wünschen viel Spaß bei Lesen und freuen uns auf Rückmeldungen und Anregungen.