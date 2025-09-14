Jeden Mittwoch werden in Zukunft Berichte der Fußball-Kreisliga A 2 erscheinen – ausschließlich online, ausschließlich für unsere Abonnenten.
14.09.2025 - 18:12 Uhr
Pünktlich zum Saisonstart der Fußball-Kreisliga A 2 hat es organisatorisch nicht ganz geklappt – doch vom kommenden Mittwoch an werden auf der Homepage der Stuttgarter Zeitung/Leonberger Kreiszeitung (ab 6 Uhr) regelmäßig Spielberichte der Vereine aus dem Altkreis Leonberg präsentiert – ausschließlich online, ausschließlich für unsere Abonnenten.