Neues Quartier in Wendlingen Siegerentwurf für neues Stadtquartier steht fest
Das Wendlinger „Tor zur Innenstadt“ nimmt Gestalt an – zwei Tübinger Büros haben beim städtebaulichen Wettbewerb die Nase vorne.
Das Wendlinger „Tor zur Innenstadt“ nimmt Gestalt an – zwei Tübinger Büros haben beim städtebaulichen Wettbewerb die Nase vorne.
In zentraler Lage soll in Wendlingen ein neues Quartier entwickelt werden. Sechs Fachbüros wurden zu einem städtebaulichen Wettbewerb unter dem Slogan „Tor zur Innenstadt“ eingeladen, und das Ergebnis liegt nun vor: Überzeugt hat die Fachjury der gemeinsame Entwurf der beiden in Tübingen ansässigen Büros Baisch+Fritz BDA in Kooperation mit der Architekten und Stadtplaner-Partnerschaft Hähnig/Gemmeke.