Beim Preis für das beste Praktische Jahr (PJ) zählt die Frauenklinik Ludwigsburg dank klarer Strukturen und intensiver Betreuung zu den besten Ausbildungsstätten Deutschlands.

Emanuel Hege 16.07.2025 - 09:00 Uhr

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am RKH Klinikum Ludwigsburg gehört laut eines neuen Rankings zu den besten Ausbildungsstätten für Medizinstudierende in Deutschland. Beim bundesweiten Preis 2025 zum Praktischen Jahr für angehende Mediziner (PJ), vergeben vom Karrierenetzwerk „Ethimedis“ und der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd), wurde die Ludwigsburger Frauenklinik unter mehr als 8000 Fachabteilungen in die Top 10 im Bereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe gewählt.