Eine kleine kulinarische Reise durch Asien kann man im neuen Restaurant 2am in Esslingen unternehmen. Sushi, warme Gerichte und jede Menge außergewöhnliche Vorspeisen locken die Gäste in die dunklen Räumlichkeiten- Ob sich’s lohnt? Und ob, wie unser Test zeigt.

Kathrin Waldow 21.04.2025 - 06:00 Uhr

Trubelig geht es in dem Lokal am Esslinger Marktplatz zu. Wo im Juli 2024 Duc Anh Vu sein Restaurant 2AM (englisch für 2 Uhr morgens) eröffnet hat, war vormals die Hendlburg. Statt Brathähnchen, Burger und Co. gibt es nun asiatische Fusion-Küche. Die Karte verspricht eine „authentische asiatische Küchenphilosophie“ – hier kommt vieles zusammen, was sonst selten gemeinsam in einem Lokal auftaucht: Neben bekannten japanischen und vietnamesischen Klassikern wie Edamame, Seetangsalat, Gyoza, Frühlingsrollen, Pho und Ramen gibt es etwa Ceviche, das ursprünglich aus Peru stammt, sowie Salat mit Trüffelöl. Bei den Hauptgängen kann man zwischen Sushi-Varianten und warmen thailändisch-inspirierten, vietnamesischen, japanischen oder von der Küche selbst-kreierten Gerichten wählen. Da dürfte für jeden etwas zu finden sein, so Vus Idee, dessen Familie auch das N14 in Stuttgart und das Anami in Böblingen betreibt.