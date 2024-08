Nach Stationen in renommierten Restaurants im In- und Ausland hat sich der Koch Marcel Hoffmann in Köngen selbstständig gemacht. In der Alten Vogtei bietet der 29-Jährige ambitionierte Küche mit Aromenfülle – und lockt zu weiteren Besuchen.

Bettina Hartmann 18.08.2024 - 06:00 Uhr

Die Alte Vogtei in Köngen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Nicht nur, weil sie mehr als 550 Jahre auf dem Buckel hat. Auch in jüngerer Zeit blieb es wechselvoll: Mal war hier eine Weinstube, mal ein gut-bürgerliches Lokal, zwischendurch gar Sterneküche beherbergt. Seit März füllt Marcel Hoffmann das alte Gemäuer mit Leben. Nach Stationen in hochkarätigen Restaurants im In- und Ausland, zuletzt als Küchenchef im Stuttgarter Zauberlehrling, hat sich der 29-Jährige nun selbstständig gemacht: „Als ich das Haus zum ersten Mal betreten habe, wusste ich: Das ist es!“