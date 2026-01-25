 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Neues Restaurant im Test Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Neues Restaurant im Test: Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen
11
Neue Spezialitäten im Restaurant Aroma im Stuttgarter Westen. Foto: LICHTGUT

Pani Puri und Palak Paneer – das neue Restaurant Aroma bietet viel. Kulinarikautorin Anja Wasserbäch freut sich besonders über eine Spezialität, die sie in Stuttgart bisher vermisste.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Wer einmal in der Megametropole Mumbai war, wird vieles nicht vergessen: das Gewusel, die Gerüche, aber auch den ganz besonderen Geschmack. Straßenstände prägen das Stadtbild, obwohl vor ihnen oft gewarnt wird. Das Zeug, was am löchrigen Straßenrand angeboten wird, ist tatsächlich Fast Food. Schnelles Essen auf die Hand, und das zu Schnäppchenpreisen. Eine echte Spezialität ist Vada Pav, eine Art frittierter Kartoffelstampf, der in ein Brötchen gepresst wird. Ein würziges Chutney hält alles zusammen. Wer Kartoffeln und Frittiertes mag, wird diesen Geschmack nicht vergessen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Neueröffnung in Stuttgart-West: Speisen wie ein Sultan – neues indisch-singapurisches Restaurant im Ex-Vegalena

Neueröffnung in Stuttgart-West Speisen wie ein Sultan – neues indisch-singapurisches Restaurant im Ex-Vegalena

Die vegane Küche des Vegalena in Stuttgart-West wird von Spezialitäten aus Indien und Singapur abgelöst. Im Restaurant „Aroma“ kann man Köchen bald auch über die Schulter schauen.

Bislang fehlte in Stuttgart ein Ort mit Vada Pav. Im Aroma im Stuttgarter Westen aber entdeckt man diese Vorspeise unter den so vielen Angeboten. Das Thema große Speisekarten ist ein anderes. Hier fühlt man sich von der Fülle des Angebots (es gibt um die vierzig Hauptgerichte) kurz erschlagen. Aber hat man sich mal durch die Karte gewühlt, dann überrascht es doch, dass neben den Indian Classic Hits auch anderes geboten ist.

Wo eine Zeit lang das Vegalena beheimatet war, hat sich optisch auch mit den neuen Betreibern wenig verändert. Nur an der Pflanzenwand leuchten blaue Buchstaben: Aroma steht da. Der moderne Look ist geblieben, die Düfte entführen sofort nach Indien. Das cremig-süße Mango Lassi ebenso. Dann geht es gut los: mit Pani Puri (7,50 Euro), diesen knusprigen Bällchen, die man mit Tamarindenwasser beträufelt. Sehr empfehlenswert! Und dann natürlich Vada Pav (9,50 Euro), es gibt zwei kleine Brötchen, deren Gebäck nicht ganz so „datschig“ ist wie in Mumbai, aber die frittierten Kartoffelpatties überzeugen.

Spannend: das Thali

Pani Puri Foto: LICHTGUT

Geradezu köstlich ist das Butternaan, das man unbedingt probieren sollte. Spannend und vielfältig ist das vegetarische Thali (23,90 Euro): in kleinen Schüsselchen gibt es verschiedene Saucen, knusperkrosses Pappadam, fluffigen Reis und erfrischenden Gurkenjoghurt. Ein süßes Finale auf dem Rund bietet Gulab Jamoon – eine Kugel in Zuckersirup. Gegen das vielfältige Thali ist Aloo Gobi Masala, Blumenkohl mit Kartoffeln (15,90 Euro) etwas langweilig, obwohl es gut gewürzt und schmackhaft ist. Zum Abschluss gibt es eine feine Mango-Crème-Brûlée (6,90 Euro), die mit frischen Früchten überrascht.

Aus den Boxen trällern Harry Styles und Sabrina Carpenter – charmant, aber nicht zu aufdringlich. Der Service ist zuvorkommend, höflich, aufmerksam. Lediglich das Bezahlen dauert: Mindestens drei Popsongs vergehen, bis die Rechnung kommt.

Mitten im Stuttgarter Westen befindet sich das Restaurant Aroma. Foto: STZN-Infografik/Yann Lange

Das Restaurant
Aroma, Augustenstr. 88, Stuttgart; Telefon 0711/504 64 036; www.aromagermany.com; Öffnungszeiten: Mo bis Do 11.30 - 14.30 und 17.30-22.30, Freitag 11.30-14.30 und 17.30-23; Sa/ So 12 bis 23 Uhr

Die Bewertung

Service: 3 Sterne

Atmosphäre: 4 Sterne

Essen: 3 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.

Weitere Themen

Mehr junge Leute in Paartherapie: „Sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Eltern“

Mehr junge Leute in Paartherapie „Sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Eltern“

Junge Paare gehen früher zur Paartherapie als Ältere. Das liegt an ihren Eltern und an Problemen beim Sex. Doch erhöht eine Therapie die Chancen auf eine gute Beziehung?
Von Julika Wolf
Konzert in Stuttgart: Treffen der Punk-Legenden: So war’s bei Slime und The Exploited im Wizemann

Konzert in Stuttgart Treffen der Punk-Legenden: So war’s bei Slime und The Exploited im Wizemann

Zig Jahre Punkrock-Historie trafen im Stuttgarter Wizemann aufeinander: Die Hamburger Slime und die Schotten von The Exploited haben dort Station gemacht. Wünsche blieben wenige offen.
Von Marius Venturini
Naturkundemuseum in Stuttgart: Rainer Schoch hütet einen der wertvollsten Schätze der Stadt

Naturkundemuseum in Stuttgart Rainer Schoch hütet einen der wertvollsten Schätze der Stadt

Hier ruht die Geschichte der Erde: Ein Besuch bei den zwölf Millionen Teilen im Archiv des Stuttgarter Naturkundemuseums.
Von Frank Rothfuß
Neues Restaurant im Test: Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Neues Restaurant im Test Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Pani Puri und Palak Paneer – das neue Restaurant Aroma bietet viel. Kulinarikautorin Anja Wasserbäch freut sich besonders über eine Spezialität, die sie in Stuttgart bisher vermisste.
Von Anja Wasserbäch
Tiny House in Stuttgart: So cool ist das Tiny House auf einem Dach im Stuttgarter Westen

Tiny House in Stuttgart So cool ist das Tiny House auf einem Dach im Stuttgarter Westen

Das extravagante Tiny House steht im Stuttgarter Westen auf dem Haus einer Galerie. Es soll ein vorübergehendes Daheim für Künstler aus aller Welt bieten. Ein Besuch.
Von Nicole Golombek
Kurdische Demo in Stuttgart: „Free Rojava“ – Tausende ziehen durch Innenstadt

Kurdische Demo in Stuttgart „Free Rojava“ – Tausende ziehen durch Innenstadt

Erneut wird eine kurdische Demonstration in Stuttgart am Samstagnachmittag größer als erwartet. Die Situation bleibt überwiegend friedlich.
Von Valentin Schwarz
CMT in Stuttgart: Reisen mit Haustier? „Gefühlt 50 Prozent unserer Kunden haben Hunde“

CMT in Stuttgart Reisen mit Haustier? „Gefühlt 50 Prozent unserer Kunden haben Hunde“

Urlaub mit Haustier, das ist nicht immer leicht. Wie denken Besucher der CMT über das Reisen mit tierischer Begleitung? Und welche besonderen Angebote finden sich auf der Messe?
Von Valentin Schwarz
Harmonie am Herd: Drei Gastros, kein Streit: Das Erfolgsrezept der Göttl-Brüder

Harmonie am Herd Drei Gastros, kein Streit: Das Erfolgsrezept der Göttl-Brüder

Während sich andere Familien zerstreiten, eröffnen Max und Julius Göttl ein Lokal nach dem anderen. Wie ein IT-Quereinsteiger und ein Profikoch Stuttgart kulinarisch umkrempeln.
Von Petra Xayaphoum
Darknet-Boss Martin Frost: „Hat sich nicht so kriminell angefühlt“

Insider packt aus Ex-Darknet-Boss Martin Frost: „Hat sich nicht so kriminell angefühlt“

Wie wird man Betreiber einer der größten kriminellen Plattformen im Darknet? Martin Frost erzählt, wie er den Wall Street Market mit Komplizen kreierte – und wie er erwischt wurde. [Archiv]
Von Christine Bilger
Stuttgart-Heslach: Unbekannte brechen in Haus ein – Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Heslach Unbekannte brechen in Haus ein – Polizei sucht Zeugen

In ein Haus in Stuttgart-Heslach wird eingebrochen. Sie flüchten mit Schmuck und Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Annika Mayer
Weitere Artikel zu Stuttgart Indisch Infografik
 
 