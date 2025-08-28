Spanische und schwäbische Spezialitäten – auch mal in einem Gericht vereint – bietet das neue Restaurant „Vamos“ in Asperg (Kreis Ludwigsburg). Zur Eröffnung gibt das Team Vollgas.

Am Hohenasperg startet ein spannendes kulinarisches Projekt. Adrienn Csernak erfüllt sich im Vereinsheim bei den Asperger Kleintierzüchtern oberhalb des Schanzackers einen lang gehegten Traum: Die Kornwestheimerin eröffnet am Samstag das „Vamos“. Klingt spanisch, ist es auch. Aber dahinter steckt viel mehr als Tapas und Chorizo.

Csernak hat mit dem Verein zusammen das lange leerstehende Lokal umgebaut und will dort künftig etwas ganz Besonderes anbieten. Mit dem jungen Koch Janik Beißwenger aus Pleidelsheim hat sie einen Küchenchef gefunden, der für das Projekt genau so brennt, wie die gebürtige Ungarin.

Es soll spanische Gerichte geben, aber auch das Beste aus der schwäbischen Küche. Das führt dann zu neuen Kreationen wie der Chorizo-Maultasche. Dabei wird ein spezielles Brät mit südeuropäischen Gewürzen für die Maultasche gemacht und ein wenig der bekannten würzigen Chorizo-Wurst beigefügt. Angerichtet mit Schmand und einer leicht scharfen Soße dürfte das sowohl Spanienfans als auch Schwaben überzeugen. Das beste aus beiden Welten will man im „Vamos“ vereinen.

Adrienn Csernak empfängt im neuen Restaurant „Vamos“ die Gäste gerne auf der Terrasse. Foto: Simon Granville

Das Interieur, bei dem Csernak viel Wert aufs Detail gelegt hat, wirkt einladend und hochwertig. Ihr Herz hängt aber auch an den Außenterrassen und der großen Gartenfläche, die bespielt werden sollen. Bei den Weinen biete man eine große Auswahl an heimischen, aber auch europäischen Sorten an. Beim Bier bleibt man mit Schönbuch in der Region.

Eröffnet wird das „Vamos“ am Samstag mit einer großen Party mit mehreren DJs. „Ich habe schon 400 Anmeldungen“, sagt Csernak. Neben der Musik steht natürlich das Kulinarische im Mittelpunkt. Der befreundete Event-Koch Craig Taylor aus Korntal-Münchingen, bekannt unter anderem aus der TV-Sendung „The Taste“ wird mit Beißwenger zusammen live kochen und grillen.

Die Chorizo-Maultasche ist eine Spezialität im neuen Restaurant „Vamos“ in Asperg. Foto: Simon Granville

Die beiden bereiten sich schon länger auf das Event vor und versprechen mit dem „Vamos“ gleich einen fulminanten Start hinzulegen. Neben dem Aushängeschild Chorizo-Maultasche gibt es unter anderem „Currywurst Spezial“, „Tortilla Vamos“, ein vegetarisches Grilled Cheese Sandwich und Mango-Gazpacho.

Im Normalbetrieb wird dann auf der Speisekarte als Highlight eine traditionelle Paella, wie sie in Valencia gemacht wird, zu finden sein. Beißwenger und Csernak ist es wichtig, dass die Gericht authentisch sind, auch die Tapas, die auf der Karte stehen werden. „Bis auf die Pommes wird alles an den Gerichten hier selbst hergestellt“, sagt Beißwenger. Der Koch ist auch stolz auf seinen Rostbraten mit handgeschabten Spätzle – die Eier dazu stammen vom Kleintierzüchterverein nebenan.

Hochwertige Speisen haben meist ihren Preis: „Den Rostbraten gibt es bei uns für weniger als 30 Euro“, sagt Beißwenger. Das gehe nur, weil er so viel in der Küche selbst macht. Eine Mehrarbeit, die der junge Koch gerne auf sich nimmt, weil er sich voll mit dem „Vamos“ identifiziert. Wenn er von den Gerichten, die er kreiert spricht, spürt der Zuhörer den Eifer, mit dem er bei der Sache ist. Das ganze Team fiebert der Eröffnung am Samstag entgegen. „Endlich geht es los“, sagt Beißwenger.

Csernak ist froh, ein anpackendes Team gefunden zu haben, das hinter dem Konzept steht. „Die Gäste sollen gerne hierher kommen, wegen dem Essen, aber auch wegen der Leute, die dahinter stehen“, sagt sie. Die Speisekarte soll alle paar Monate an die Saison angepasst werden. Csernak will jeden Tag außer Montag öffnen und bald auch online eine Tischreservierung anbieten.