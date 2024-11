Im Restaurant Pia stimmt so ziemlich alles: Das Ambiente ist stylisch, die Gerichte sind besonders und der Wirt Giosué Tolomeo widmet seinen Gästen viel Aufmerksamkeit. Ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt es trotzdem.

Kathrin Haasis 27.11.2024 - 13:47 Uhr

Zur Begrüßung gibt es im Restaurant Pia einen Handschlag. Giosué Tolomeo scheint der geborene Gastgeber zu sein. Eigentlich wollte er Fußballer werden. Sein Vater betrieb aber jahrelang eine Trattoria in Bietigheim-Bissingen, und schon als 23-Jähriger übernahm der Sohn eine Vereinsgaststätte. Mit seinem Onkel startete er 2019 dann das Restaurant Il Divo am Waiblinger Marktplatz. Pia wirkt wie sein Meisterstück. Mit einem historischen Gasthaus in Bietigheims Altstadt samt Terrasse an der Metter suchte er sich die perfekte Location aus. Vom Stuttgarter Gastro-Innenarchitekten Cyrus Ghanai ließ er sich ein modern-heimeliges Ambiente erschaffen. Und mit Luis Carlos hat er einen Koch an seiner Seite, der sämtliche Ideen mitmacht.