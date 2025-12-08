 
Neues Restaurant in Esslingen Wel’chi bietet moderne indische Küche und ungewöhnliche Kombinationen

Prachi Karekar hat im ehemaligen Kohinoor ihr Restaurant Wel’chi eröffnet, wo sie ihr Mann tatkräftig unterstützt. Foto: Markus Brändli

Die indische Fusionsküche ist ein Novum in Esslingen und Stuttgart. Wie schmeckt es im ersten indischen Fusionrestaurant der Region?

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

Leicht zu finden ist das neue Restaurant Wel’chi in Esslingen nicht. Wenn man das kleine Schild an der Hauswand übersieht, kommt man nicht auf die Idee, dass im ersten Stock des Hauses ein Lokal versteckt liegen könnte. Zum Glück wissen einige Stammgäste um diesen Umstand, denn jahrelang hat sich zuvor in denselben Räumlichkeiten das beliebte indische Restaurant Kohinoor befunden.

 

In diesem Sommer hat aber Prachi Karekar das Lokal übernommen und ihr indisches Fusionsrestaurant Wel’chi, was übersetzt so viel wie Kardamom heißt, darin eröffnet. Das erste seiner Art in der Region.

Wel’chi in Esslingen: Ungewöhnliche Kombis in indischer Fusionsküche

Rosa Tischdecken und indisches Dekor hat die neue Besitzerin gegen eine helle, moderne, fast schon maritime Einrichtung getauscht. Und auch ihre neue Karte liest sich erfreulich modern und übersichtlich. Man findet Gerichte wie Reshmi Risotto (14,20 Euro), ein Risotto mit Basmati-Reis und Hähnchen, oder Lucknowi Akbari (13,40 Euro), quasi eine indische Version mexikanischer Tacos.

Puri werden im Wel’chi Restaurant in verschiedenen Varianten serviert, auch als Dahi Shev Puri mit Joghurt, wie hier im Bild. Foto: Markus Brändli

Was kulinarisch versierte Weltenbummler besonders freuen wird: Im Wel’chi wird auch das beliebte indische Streetfood Puri (hauchdünnes, frittiertes Fladenbrot) in verschiedenen Varianten serviert. Der Klassiker Paani Puri (6,20 Euro) sind besagte kleine Fladenbrotkugeln, die mit Kartoffel gefüllt sind und mit zwei Dips, einem süßen und einem würzig-scharfen, gereicht werden. Die flüssigen Dips werden nach Belieben in die Puri getröpfelt. Laut Karekar sind die Puri das beliebteste Gericht des Hauses. Kein Wunder, dieses Geschmackserlebnis zwischen knusprig und sämig, süß und scharf, fest und flüssig, muss man probiert haben.

Fusionskonzept im Wel’chi geht geschmacklich voll auf

Zur Hauptspeise ordern wir „Go Green Reis“ (11,20 Euro), eine Art indisches Risotto-Gericht mit Spinat, Erbsen, grüner Paprika, Karotten und Kokosmilch, sowie auf Empfehlung des Services, das Butter Chicken (15,90 Euro), das hier ungewöhnlicherweise mit Cashew-Nuss-Paste zubereitet wird.

Und das Fusionskonzept im Wel’chi geht geschmacklich voll auf: Der „Go Green Reis“ ist dank der Kokosmilch besonders cremig, ohne die Schwere von Parmesan in Risotto zu haben. Die Cashews machen das Butter Chicken mild im Geschmack und heben die Buttrigkeit der Soße schön in den Vordergrund.

Ein gelungener Berufswechsel

Zum Abschluss dürfen es noch ein indischer Kaffee sowie ein Dessert des Tages sein: Basundi-Eis (5,- Euro). Das mit süßer, eingedickter Milch und Mandeln, Pistazien und Cashews hergestellte Eis kommt schick in einem Martini-Glas mit Rosensirup on top daher. Für diesen Nachtisch braucht man auf jeden Fall einen, oder besser zwei süße Zähne. Besonders ist auch der indische Kaffee: Er zeichnet sich dadurch aus, dass er ohne Wasser, nur mit Milch, Kardamom und löslichem Kaffee zubereitet wird, was ihn sehr mild macht.

Basundi ist eine in der indischen Dessertküche beliebte Creme aus eingedickter Milch, die mit Nüssen verfeinert wird. Foto: Markus Brändli

Dass Prachi Karekar eigentlich aus der IT-Branche kommt und eine Quereinsteigerin in der Gastronomie ist, merkt man ihren kreativen Gerichten überhaupt nicht an, im Gegenteil. Erst über einen Backkurs, den sie während der Pandemie absolviert hat, ist sie tiefer in die Welt der kulinarischen Genüsse eingestiegen.

Ein gelungener Berufswechsel, der zeigt, wie zeitgemäß und überraschend indische Küche schmecken kann.

Wel’chi Restaurant, Plochinger Straße 81, Esslingen am Neckar, Telefon 01514/367 43 67. Mo bis Mi, Fr, Sa 11.30 bis 15 und 17.30 bis 21 Uhr, So 11.30 bis 15 Uhr. www.welchirestaurant.de

Bewertung

Service 4 Sterne

Atmosphäre 3 Sterne

Essen 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.

