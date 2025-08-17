Neues Restaurant in Esslingen: Viereckige Pasta aus dem Parmesanlaib bei Spaghetto d’Oro

Schritt für Schritt haben sich Riccardo Miglietta und Francesco Berardi selbstständig gemacht: „Unser Traum war immer ein eigenes Restaurant mit schönen Weinregalen“, sagt Riccardo Miglietta. Im Stuttgarter Paradeitaliener Valle hatten sich die beiden Gastronomen kennen gelernt. Vor fünf Jahren legten sie sich einen Foodtruck zu, dann eröffneten sie ein kleines Bistro und seit Februar diesen Jahres ist aus Lo Spaghetto d’Oro ein Restaurant in Esslingen geworden „in einer supertollen Location und Lage“. Es befindet sich im historischen Athleteneck in der Pliensaustraße, hat Schaufenster auf die Fußgängerzone, lange Bänken davor, kleine Tischchen, gemütliche Sessel und natürlich viele Weinregale.

Alle Nudeln sind hausgemacht

Keine „eingedeutschte italienische Küche“, sondern „Rezepte von der Oma“ bieten Riccardo Miglietta und Francesco Berardi im Lo Spaghetto d’Oro. Ihr Signature Dish sind die quadratischen Spaghetti alla chitarra, die im Parmesanlaib geschwenkt und mit schwarzen Trüffeln garniert werden (19,90 Euro). Die Pasta – etwa die mit Ricotta und Spinat gefüllten Ravioli in Salbeibutter (15,90 Euro) – wird hausgemacht. Als Antipasti gibt es Carpaccio (15,90 Euro) oder Parmigiana di Melanzane (14,90 Euro). Reichlich beladen ist die vegetarische Vorspeisenplatte (17,90 Euro) mit Bruscetta, Burrata, gegrilltem Gemüse, Oliven, getrockneten Tomaten, Artischockenherzen und Rucola. Bei den Salaten wird ebenfalls nur auf Klassiker wie Caprese mit Büffelmozzarella (14,90 Euro) oder Insalate mista mit Thunfisch und Zwiebeln (13,90 Euro) gesetzt.

EINe schöne Location: das Restaurant befindet sich im Athleteneck in esslingen Foto: Markus Brändli

Mit den Spaghetti aus dem Parmesanlaib zeigen die beiden Wirte ihr Können: die Nudeln perfekt al dente, die Soße angenehm käsig, wunderbar cremig, die Trüffel intensiv. Die Pinsa hingegen ist Standard, der Teig – ebenfalls selbst hergestellt – eher schwer als luftig, darüber helfen auch Proscuitto crudo, Rucola und Büffelmozzarella (18,90 Euro) nicht hinweg. Weiße Varianten, zum Beispiel mit geräucherten Lachs (17,90 Euro), sind ebenfalls zu haben. Die Pinsa ist für Riccardo Miglietta „ein Superprodukt“, „sehr beliebt auf der Terrasse“ und gerne in Kombination mit Aperol Spritz (8,50 Euro). Mit ein paar Hauptspeisen soll die Karte vergrößert werden, kündigt er an, was ein Besuch im Lo Spaghetto d’Oro spannender machen würde.

Beim Wein schöpfen die Gastronomen aus ihren Heimatregionen, Francesco Berardi aus Kalabrien, sein Kompagnon aus Apulien. Auf eine kurze Beschreibung des Geschmacks bringen sie einen Tropfen in ihrer locker-lässigen Art. Mit Tiramisu (7,50 Euro) wird ein weiterer Standard geliefert, die Torta della Nonna (7,50 Euro), Omas Kuchen mit Vanille-Zitronen-Creme, sticht aus dem eher stereotypen Angebot heraus.

Lo Spaghetto d’Oro, Pliensaustraße 8, Esslingen, 07 11 / 34 08 89 48. Geöffnet dienstags bis donnerstags 10.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags 30 Minuten länger, sonntags von 12 bis 21 Uhr. lo-spaghetto-doro.metro.biz

Bewertung

Essen: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessernkeine Parkplätze, draußen sitzen, barrierefrei