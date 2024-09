Ein bisschen New York in Herrenberg: Die Rudolf Bar bringt großstädtisches Loft-Feeling in die Fachwerkstadt am Schönbuch. Zum sehr coolen Ambiente passen Smashburger und Cocktails hervorragend, fürs Fleisch hat das Küchenteam ein Händchen.

Kathrin Haasis 25.09.2024 - 16:30 Uhr

Michael Grüninger wollte etwas für die Allgemeinheit bauen, und die Rudolf Bar ist das Ergebnis. Einen Kubus aus Beton, Holz und Glas hat der Architekt am Herrenberger Stadteingang platziert. An ein historisches Wächtertor soll das Gebäude erinnern, das wie aus einer Metropole an den Schönbuchrand verpflanzt wirkt. „Es war der Traum von meinem Vater, einen coolen Ort zu schaffen, wo man sich treffen kann und das Leben spielt“, sagt Tim Grüninger, der das Lokal leitet. Er ist ebenfalls Architekt, hat für seine neue Aufgabe jedoch die Berliner Bartender School besucht. Benannt ist der Familienbetrieb nach dem Groß- beziehungsweise dem Urgroßvater der beiden, der eine Schreinerei betrieb.