Neues Restaurant in Korb: Fermentiert Schweinswürste und andere Besonderheiten im Saw Samsai

In einem Korber Industriegebiet werden Träume wahr: Sakomwan Helm-Cybulski konnte sich dort nach langer Suche ihren verwirklichen. „Der Platz ist schön“, findet die 31-Jährige, im Anbau an die Tennishalle hat sie im Mai ihr Restaurant Saw Samsai eröffnet. Als Servicekraft arbeitete sie bisher, der Umgang mit den Gästen gefällt ihr an der Gastronomie, entsprechend freundlich ist der Service. „Ich will die thailändische Küche nach Deutschland bringen“, erklärt sie den anderen Grund. Es gäbe zwar schon viele Lokale von Landsleuten, räumt sie ein, aber meistens werde eine asiatische Fusionsküche geboten und nicht original gekocht wie in ihrer Heimat.