Die Küche seiner Kindheit in Nordindien serviert Rajinder Kumar im neuen Indian Curry House in Korb.

Kathrin Haasis 27.02.2025 - 11:25 Uhr

Was soll ein Inder in Deutschland machen – ohne Schulabschluss und Berufsausbildung? Die Antwort ist für Rajinder Kumar ganz logisch: Gastronomie! Als 17-jähriger Einwanderer fand er in der Branche seinen ersten Job, zehn Jahre später machte er sich selbstständig dem Klischee entsprechend mit einem Pizza-Lieferservice in Aalen, danach in Schorndorf. Sein Wunsch war aber immer, „ein richtiges indisches Restaurant“ zu eröffnen. Das passende Lokal hat er endlich in einem Korber Gewerbegebiet gefunden. Im September 2024 machte er aus dem groß angelegten, ehemaligen schwäbischen Hof, in dem die Zeit ungefähr in den 1980er Jahren angehalten wurde, mit ein paar Fotografien von der Heimat sein Indian Curry House.