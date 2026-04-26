Eintauchen in eine neue Welt: Im uigurischen Restaurant Yipek Yoli gibt’s sensationelle, sehr dicke und selbst gemachte Nudeln. Muss man probieren, findet Testesser Michael Weier.

Die älteren Menschen unter uns werden sich erinnern: Als die ersten China-Lokale in Stuttgart geöffnet haben, war Schweinefleisch süß-sauer der Inbegriff von Exotik. Mittlerweile isst sich der Stuttgarter durch die ganze Welt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und doch lernt er immer wieder mal was Neues kennen. Jetzt bietet sich in der Sophienstraße die Chance dazu: Dort hat das Yipek Yoli Seidenstraße eröffnet, wobei der Begriff Seidenstraße zu Verwirrungen führen kann. Eine Seidenstraße gibt es nicht nur in China, sondern auch in Stuttgart, das Lokal ist aber in der Marienstraße. Ein uigurisches Restaurant, das einen Besuch lohnt.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Lokale in Stuttgart und Region Die Döner der nächsten Generation – mit Sauerteigbrot und Gemüse Schon Gemüsekebap probiert? Die neueste Variante des klassischen deutschen Fast Foods stammen natürlich aus Berlin. Aber auch aus der Provinz kommen frische Ideen für den Döner. Ein uigurisches Restaurant als klares Bekenntnis Die Uiguren kennt man ja aus den Nachrichten, als von der chinesischen Staatsmacht unterdrücktes Volk. Chinesische Lokale wurden in der Vergangenheit auch von anderen asiatischen Menschen betrieben, später übernahmen Chinesen die thailändische Küche. Bei den Uiguren ist die Sache aber klar: Hier ist das Restaurant auch ein klares Bekenntnis zum Volk selbst.

Die Nudeln sind der Hit! Foto: Weier

Eine Kanne Tee statt Alkohol zum uigurischen Essen

Wobei der Schwabe nicht vertraut ist mit uigurischen Gepflogenheiten, rein optisch erinnert das Yipek Yoli eher an einen mit hübschen Stühlen gemütlich eingerichteten Wartesaal in einem Bahnhof, sehr groß ist der Raum im ersten Stock neben Sophies Brauhaus, dennoch irgendwie einladend. Beim Blick auf die Karte fällt ebenfalls auf, dass man sich hier in einem anderen Kulturkreis bewegt: Die Uiguren gehören großteils dem Islam an, wenngleich die Religion dort weniger missionarisch, aber dennoch im Alltag gelebt wird. In der Praxis heißt das: Es gibt keinen Alkohol, zum Essen bestellt man sich eine Kanne Tee mit der hauseigenen Mischung (9,90 Euro 0,7 l).

Der Uyghur Salat (9,90 Euro) bringt zur Vorspeise einen schönen Mix von Tomaten, Zwiebeln und viel Paprika, ist schön gewürzt mit ganz leichter Schärfe, Sojasoße begleitet den Gast übrigens durch den ganzen Abend. Auch beim Glasnudelsalat (9,90 Euro), der zu dieser Würze noch eine leicht rauchige Note hat. Die gebratenen Dumplings (sechs Stück 17,90 Euro) mit einer extrem fein abgeschmeckten Lammfleischfüllung kommen mit einer scharfen Soße, die es in sich hat, sind aber nur sehr kurz gebraten worden.

Kein Dessert, aber sensationelle Nudeln im uigurischen Menü

Die Hauptspeisen variieren von der Würzung her nur leicht, bei allen wird nicht mit Öl gespart. Das Tohu Kordak (17,90 Euro), Hühnchen am Knochen, sollten die Betreiber überdenken: Die Knochen wurden zerhackt und machen dem Europäer mit ihrem spitzen Ergebnis fast schon Angst. Die Nudeln sind dafür der absolute Hit! Qorulgan Läghmen (16,90 Euro) mit Rindfleisch, asiatischem Bärlauch und Paprika ist eine perfekte Grundlage für den weiteren Abend. Das ist auch das Stichwort: Der Service ist sehr nett und schnell, aber erwartet auch keine lange Aufenthaltszeit. Dessert steht keins auf der Karte. Nach dem Essen kann man also beruhigt ins Kino oder auf ein Glas Wein in die Nachbarschaft.

Das Yipek Yoli Seidenstraße liegt nicht dort, sondern in der Marienstraße 28 Foto: Y/ann Lange

Yipek Yoli, Marienstraße 28, Stuttgart ,Telefon 07 11 / 70 71 59 99. Geöffnet von Montag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr. www.yipekyoliseidenstrasse.de

Die Bewertung

Essen: ***

Service ****

Atmosphäre: ***

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)