Neues Restaurant in Stuttgart: Bei Giulio ist der Fisch fein und die Pizza ziemlich besonders

Giulio De Vita ist nicht weit gekommen: 250 Meter sind es nur, um genau zu sein. Wer seine Küche im Capriccio liebte, der muss von der Dobelstraße in die Hohenheimer Straße gehen, um sie weiterhin genießen zu können. Während seine bisherige Wirkungsstätte geschlossen wurde, eröffnete er mit seinem neuen Geschäftspartner Miodrag Starcevic im ehemaligen Kern’s Pastetchen ein eigenes Restaurant. Allein vom Ambiente her betrachtet wirkt es wie ein würdiger Nachfolger des Edel-Österreichers. Auf weißen Tischdecken glänzen die Weingläser im gedimmten Licht, grüne, filigrane Vorhänge, Schwarz-Weiß-Fotografien, ein Fischgrätparkett und Jazzmusik machen das große Lokal auf eine elegante Weise heimelig. Hinzu kommt ein Service, der den Gast nie aus den Augen verliert.