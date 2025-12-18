Aus Begeisterung haben Miodrag Starcevic und Giulio de Vita „ein schweres Erbe“ übernommen – und es elegant herausgeputzt. Im früheren Kern’s Pastetchen wird jetzt italienisch gekocht.
Das beste Wiener Schnitzel, der beste Tafelspitz mit Kren, der beste Topfenpalatschinken: Alle Stuttgarter, die K&K-Küche liebten, pilgerten an die Hohenheimer Straße 64. „Es ist ein schweres Erbe“, sagt Miodrag Starcevic, „alle kennen Kern’s Pastetchen.“ Dabei hat das Restaurant seit zehn Jahren geschlossen und stand die meiste Zeit leer. Erst durch einen Verkauf des Gebäudes kam wieder Betrieb in die Räume. Giulio De Vita will nun wieder eine Adresse für Genießer daraus machen – allerdings mit italienischen statt österreichischen Gerichten. Nach ihm ist das Lokal benannt. Das Zeug zum Lieblingsitaliener hat er als früherer Koch im Capriccio. „Er zaubert sensationelle Pasta“, schwärmt Miodrag Starcevic über die Kochkünste seines Kompagnons.