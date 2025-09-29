Eine Ankunft mit großen Ambitionen: Das Laesâ startet am Wilhelmsplatz gleich in der obersten Schublade. Gehört das Restaurant auch in diese Kategorie?
29.09.2025 - 12:00 Uhr
Im Laesâ, das ist Konzept, geht es ganz entspannt zu. Auf der einen Seite. Die jungen Mitarbeiter sprechen alle mit Du an, es wird gescherzt, der Gast darf während des Abends in die Küche marschieren und den Jungs beim Arbeiten zuschauen. Auf der anderen Seite geben die Newcomer am Stuttgarter Gourmet-Himmel unumwunden zu: Sie fordern ihre Gäste. Das Menü braucht seine Zeit und einige Erklärungen. Der Besuch ist ziemlich große Oper.