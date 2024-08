Neues Restaurant in Stuttgart-Nord

Die Speisekarte des Lions Restaurant kommt mit internationalen Gerichten sehr vielseitig daher. Das weckt Erwartungen, die nur zum Teil erfüllt werden. Wir haben das Restaurant beim TC Toggenburg in Stuttgart getestet.

Kathrin Waldow 26.08.2024 - 13:49 Uhr

Plopp – plopp – plopp – „Jaaaa!!! Stark so, weiter geht’s!“ Auf der Terrasse des Vereinsrestaurants des TC Doggenburg im Stuttgarter Norden sitzt man direkt neben den Tennisplätzen und kann mit den sportbegeisterten Mitgliedern mitfiebern. Wer sich für einen Platz im Innenbereich entscheidet, wird mit stilsicherer Einrichtung in Anlehnung an die 60er und 70er-Jahre belohnt.