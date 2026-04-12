Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: Gut versorgt rund um die Shows im Collina

Die neuen Pächter am Pragsattel wollen nicht nur Theaterhaus-Gäste bewirten. Nach Anlaufschwierigkeiten ist das Angebot inzwischen gut, findet unser Restaurantkritiker Matthias Ring.

Gut versorgt rund um die Shows im Collina

Die Gastronomie im Theaterhaus Stuttgart ist ein komplexes Thema, denn dazu gehören außer dem Restaurant, das jetzt Collina heißt, auch Künstler-Catering und Bewirtung im Foyer. Zudem will man nicht nur Gäste des Theaterhauses gewinnen und bietet einen Mittagstisch an. Seit Oktober sind Albino Basile, zuvor Servicechef im Riva, und Matthias Mettmann, Geschäftsführer vom Im Wizemann, in der Verantwortung. Das neue Mobiliar für den Außenbereich – den gibt es ja auch noch – steht bereit. Der Innenraum des Collina ist so weit ausgestattet: Um eine lange Tafel sind rote Tische mit Wirtshausstühlen im Thonet-Look. Hinten gibt es eine neue steinerne Theke, an der Seite zur viel befahrenen Straße kleine Vorhänge. Aber richtige Gemütlichkeit will in der schicken Sachlichkeit allein schon wegen der Größe (120 Plätze im Haupt- plus 40 im Nebenraum) nicht aufkommen.