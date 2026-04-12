 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Gut versorgt rund um die Shows im Collina

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord Gut versorgt rund um die Shows im Collina

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: Gut versorgt rund um die Shows im Collina
6
Albino Basile ist mit seinem Start im Theaterhaus „ganz zufrieden“. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die neuen Pächter am Pragsattel wollen nicht nur Theaterhaus-Gäste bewirten. Nach Anlaufschwierigkeiten ist das Angebot inzwischen gut, findet unser Restaurantkritiker Matthias Ring.

Lokales: Matthias Ring (mri)

Die Gastronomie im Theaterhaus Stuttgart ist ein komplexes Thema, denn dazu gehören außer dem Restaurant, das jetzt Collina heißt, auch Künstler-Catering und Bewirtung im Foyer. Zudem will man nicht nur Gäste des Theaterhauses gewinnen und bietet einen Mittagstisch an. Seit Oktober sind Albino Basile, zuvor Servicechef im Riva, und Matthias Mettmann, Geschäftsführer vom Im Wizemann, in der Verantwortung. Das neue Mobiliar für den Außenbereich – den gibt es ja auch noch – steht bereit. Der Innenraum des Collina ist so weit ausgestattet: Um eine lange Tafel sind rote Tische mit Wirtshausstühlen im Thonet-Look. Hinten gibt es eine neue steinerne Theke, an der Seite zur viel befahrenen Straße kleine Vorhänge. Aber richtige Gemütlichkeit will in der schicken Sachlichkeit allein schon wegen der Größe (120 Plätze im Haupt- plus 40 im Nebenraum) nicht aufkommen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie in Stuttgart: Bühne frei fürs neue Restaurant Collina im Theaterhaus

Gastronomie in Stuttgart Bühne frei fürs neue Restaurant Collina im Theaterhaus

Italienische Küche wird mittlerweile im Theaterhaus serviert. Auch das Cuisin’le im Theater La Lune hat einen neuen Betreiber – trotzdem werden noch alte Traditionen gepflegt.
Kalbsbäckchen in dunkler Jus Foto: Ring

Unsere Empfehlung für Sie

Restaurant im Theaterhaus: Nach Pächterwechsel: Verzweifelte Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Restaurant im Theaterhaus Nach Pächterwechsel: Verzweifelte Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Die Mitarbeiter vom Theaterhaus-Restaurant in Stuttgart sind verzweifelt: Der neue Pächter will sie nicht übernehmen. Hinter den Kulissen wird seit Monaten taktiert.

Gut gefällt uns das Kalbsbäckchen in dunkler Jus (21,90 Euro), schön mürbe geschmort mit ordentlich großen Röstkartoffeln und einem frischen grünen Salat. Die Panna Cotta mit Erdbeersoße (4,90 Euro) ist nicht zu süß und wird statt frei wackelnd auf dem Teller im Weckglas serviert, aber okay: Dies ist dem Umstand geschuldet, dass viele davon auch fürs Foyer produziert werden.

Das Collina ist beim Theaterhaus Foto: StZN

Der Service

Collina, Siemensstraße 11, S-Nord, Telefon 07 11 / 94 52 43 70, Mo bis Fr von 11.30 Uhr an, warme Küche 12 bis 14.30 und 17.30 bis 22 Uhr, Sa ab 17.30 Uhr, warme Küche bis 22 Uhr, So ab 17 Uhr, warme Küche bis 21.30 Uhr. www.collina-stuttgart.de

Bewertung

Essen: ***Service ***Atmosphäre: ***(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Weitere Themen

Vier Junge Stuttgarter erzählen: Anneli hat mit 16 die Schule geschmissen – jetzt will sie durchstarten

Vier Junge Stuttgarter erzählen Anneli hat mit 16 die Schule geschmissen – jetzt will sie durchstarten

Viele junge Menschen haben Brüche in ihren Bildungsbiografien. Vier Stuttgarter berichten, was sie motiviert, ihren Realschulabschluss nachzuholen und wie sie das schaffen wollen.
Von Alexandra Kratz
Kritik an Festival-Besuch: Warum Stuttgarter Influencer sich auf dem Coachella keinen Gefallen tun

Kritik an Festival-Besuch Warum Stuttgarter Influencer sich auf dem Coachella keinen Gefallen tun

Wird es in Kalifornien zum großen Stuttgart-Influencer-Showdown kommen? Eine Analyse zwischen Glitzer-Sommersprossen und moralischen Entscheidungen.
Von Carina Kriebernig
Narrenzunft Donner-Hexen: Gerade im Vereinsleben sollte mehr Respekt und Sensibilität herrschen

Narrenzunft Donner-Hexen Gerade im Vereinsleben sollte mehr Respekt und Sensibilität herrschen

Nach den zahlreichen Austritten bei der Narrenzunft der Donner-Hexen sollte der Vorstand die Probleme ehrlich und konsequent aufarbeiten, meint unsere Autorin Iris Frey.
Von Iris Frey
Gegen die Autokrise: Neuer Masterplan – wie die Region Stuttgart zur Startup-Hochburg werden soll

Gegen die Autokrise Neuer Masterplan – wie die Region Stuttgart zur Startup-Hochburg werden soll

Mit einer Innovationsoffensive für Startups will sich die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart gegen die Krise von Autoindustrie und Maschinenbau stemmen. Wie sieht das Rezept aus?
Von Achim Wörner
Auf dem Weg nach Stuttgart: 19-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt

Auf dem Weg nach Stuttgart 19-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt

In einem Regionalzug auf dem Weg nach Stuttgart wird eine 19-Jährige sexuell belästigt. Das ist über den Vorfall bekannt.
Von unserer Redaktion
Feiern auf dem Cannstatter Wasen: Die Party-Highlights auf dem Stuttgarter Frühlingsfest

Feiern auf dem Cannstatter Wasen Die Party-Highlights auf dem Stuttgarter Frühlingsfest

Die Krüge hoch! Bald beginnt das Stuttgarter Frühlingsfest und damit auch das Feiern auf dem Cannstatter Wasen. Ein Überblick über die besten Partys in den Festzelten.
Von Nina Scheffel
Viele Lufthansa- und Eurowings-Flüge in Stuttgart fallen aus

Streik bei der Lufthansa Zahlreiche Flüge in Stuttgart fallen aus

Der Arbeitskampf bei der Lufthansa geht weiter. Auch der Flughafen Stuttgart ist betroffen. Vor allem Flüge der Airline Eurowings sind abgesagt worden.
Von Jörg Breithut
Kontrollen in Baden-Württemberg: „Wo stehen sie denn?“ ist die falsche Frage beim Blitzermarathon

Kontrollen in Baden-Württemberg „Wo stehen sie denn?“ ist die falsche Frage beim Blitzermarathon

Die Ankündigung des Blitzermarathons versetzt Autofahrer wieder in Aufregung. Dabei machen sie einen großen Denkfehler, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
Von Christine Bilger
Löscharbeiten bis in den Morgen: Brand in Dachgeschosswohnung in Zuffenhausen – Feuerwehrmann leicht verletzt

Löscharbeiten bis in den Morgen Brand in Dachgeschosswohnung in Zuffenhausen – Feuerwehrmann leicht verletzt

In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Sonntagabend eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Das Feuer griff auf Gebäudeteile über, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.
Von nre
Stadt am Fluss in Stuttgart: Open-Air-Kino und Fest am Neckarufer – Stuttgart hat einen neuen Ort am Fluss

Stadt am Fluss in Stuttgart Open-Air-Kino und Fest am Neckarufer – Stuttgart hat einen neuen Ort am Fluss

In Stuttgart-Untertürkheim ist man glücklich über das neu gestaltete Neckarufer. Im Sommer sind an der neuen Promenade verschiedene kulturelle und kulinarische Events geplant.
Von Uli Nagel
Weitere Artikel zu Stuttgart Theaterhaus Stuttgart Infografik
 
 