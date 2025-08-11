Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: Südindisches Essen in Gablenberg

Ein richtig gutes Lamm-Biryani braucht seine Zeit. Das Fleisch muss mariniert, der Reis erst angebraten, dann über Stunden in einem großen, dicht schließenden Topf nach der Dum-Methode schonend gegart werden, mit dem Fleisch, den Gewürzen, allem, was dazugehört. Nur so verschmelzen die Aromen miteinander, entsteht der einzigartige Geschmack, auch die Schärfe. Biryani-Gerichte und andere indische Spezialitäten werden jetzt im frisch eröffneten Restaurant Athidhi an der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost serviert. Die große indische Community in der Region Stuttgart freut sich sehr darüber.

Authentische südindische Küche in Stuttgart-Ost

Chaithanya Chowdary Batta ist von Beruf ITler. Er kam 2007 nach Deutschland, studierte in Karlsruhe Informatik. Er hat eine eigene IT-Firma mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, realisiert unter anderem Projekte für große Pharmaunternehmen. Und er betreibt zusammen mit seiner Frau und vor allem auch seinem Schwager vier Athidhi-Restaurants, in Wiesloch, Heidelberg, Karlsruhe und jetzt auch in Stuttgart.

Vom IT-Experten zum Gastronomen: Die Geschichte des Athidhi

Der Schwager kommt aus der Hotel- und Gastronomiebranche und kam 2015 nach Deutschland. Im Südwesten gibt es zwar eine relativ große indische Gemeinschaft, aber nur sehr wenige Restaurants mit einer authentischen indischen Küche. Darin erkannten der IT-Experte und der Hotelfachmann eine Chance und eröffneten 2020 ihr erstes Restaurant in Wiesloch. Das hatte nur 20 Plätze, war von Anfang an gut besucht - bis die Corona-Pandemie kam. Die wiederum war der Auslöser für den Start eines Lieferservices, den es bis heute gibt.

2022 eröffnete das Familien-Team in Heidelberg das nächste, deutlich größere Restaurant. 60 Plätze drinnen, 60 draußen, ein Saal für Veranstaltungen und Feiern. Die Existenz des Heidelberger Athidhi (Gast/Besucher auf Deutsch) sprach sich schnell in der indischen Gemeinschaft in Baden-Württemberg herum, auch immer mehr Badener und Schwaben lernten die südindischen Spezialitäten kennen und schätzen. Viele Gäste fuhren eigens aus Karlsruhe, Stuttgart und Mannheim nach Heidelberg, um Biryani, Dosa (eine Art Pfannkuchen) oder Gobi Manchurian (Blumenkohlröschen) zu genießen. Der Lieferservice musste öfter weitere Wege in umgekehrter Richtung bewältigen.

Seit 2024 gibt es ein Athidhi in Karlsruhe, seit Anfang August eines im Stuttgarter Osten. Wo nun indische Düfte locken, wurde mehr als ein Vierteljahrhundert lang chinesisch gekocht. Der China-Palast war mehr als zwei Jahrzehnte lang in den Restaurant-Räumen in der ersten Etage an der Kreuzung Gablenberger Hauptstraße/Libanonstraße zuhause. Die Betreiber hörten altershalber Ende Mai auf. Mit dem Einzug des Athidhi gelang ein fast nahtloser Übergang, eher die Ausnahme in diesen krisengeprägten Gastro-Zeiten in Stuttgart.

Noch erinnert einiges an den chinesischen Vorgänger: die Jadeschiffe, das Aquarium mit den bunten Fischen, typisch für chinesische Restaurants der 90er, eher weniger üblich in der indischen Gastronomie. Die echte Deko aus Indien komme noch, sagt Chaithanya Chowdary Batta. Personalprobleme habe er nicht. Die Köche suche er in Indien, lediglich die langen Bearbeitungszeiten für die Visa bereiten ihm manchmal Sorgen. Auch die in der indischen Küche so wichtigen Gewürze lasse er direkt liefern, das sei eine andere, originalgetreuere Qualität.

Von Wiesloch bis Stuttgart: Eine Erfolgsgeschichte

In den kommenden Wochen will er zusammen mit seinem Schwager in Stuttgart noch am Feinschliff arbeiten: an der Gestaltung, am Service, auch das kulinarische Angebot wird ausgebaut. Von dieser Woche an soll es beispielsweise ein Mittagsbuffet geben, für 13,90 Euro pro Person.

Zur Eröffnung in Stuttgart-Ost waren die Tische gut besetzt, auch Stammkunden aus Heidelberg und Karlsruhe waren schon da. Und wenn in Gablenberg alles läuft, kann der zum Gastronom gewordene IT-Fachmann sich Gedanken über den nächsten Schritt machen. Auch in Mannheim gibt es Wünsche nach einem indischen Restaurant.