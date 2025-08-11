Neues Restaurant in Stuttgart-Ost Südindisches Essen in Gablenberg
Das Athidhi in Gablenberg ist bereits das vierte Restaurant der kleinen Kette mit südindischen Spezialitäten im Südwesten.
Ein richtig gutes Lamm-Biryani braucht seine Zeit. Das Fleisch muss mariniert, der Reis erst angebraten, dann über Stunden in einem großen, dicht schließenden Topf nach der Dum-Methode schonend gegart werden, mit dem Fleisch, den Gewürzen, allem, was dazugehört. Nur so verschmelzen die Aromen miteinander, entsteht der einzigartige Geschmack, auch die Schärfe. Biryani-Gerichte und andere indische Spezialitäten werden jetzt im frisch eröffneten Restaurant Athidhi an der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost serviert. Die große indische Community in der Region Stuttgart freut sich sehr darüber.